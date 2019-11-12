بسبب الأمطار.. تعطل الدروس بكافة المؤسسات التربوية العمومية والخاصة بولايات نابل وتونس الكبرى

تتعطل عشية اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019، وبداية من الساعة منتصف النهار، الدروس بكافة المؤسسات التربوية العمومية والخاصة بولايات نابل وتونس الكبرى، على أن تستأنف بصفة عادية وطبقا لجداول الأوقات المعتمدة يوم غد الأربعاء، وفق بلاغ أصدرته وزارة التربية صباح اليوم.





وأوضحت الوزارة في ذات البلاغ، أن هذا الإجراء تم اتخاذه حرصا على سلامة التلاميذ والإطار التربوي، نظرا للظروف المناخية وتواصل تهاطل الأمطار الرعدية بكميات غزيرة ومحليا هامة.





وتشير التوقعات الجوية للمعهد الوطني للرصد الجوي، إلى أن الطقس سيتواصل باردا وكثيف السحب اليوم الثلاثاء، في كل الجهات مع أمطار مؤقتا رعدية، وبكميات محليا هامة بالشمال وجهة الساحل، مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة.





وتهب الرياح من القطاع الغربي قوية جدا من 60 إلى 80 كلم/س وتصل إلى 100 كلم/س، في شكل هبات قرب السواحل وبالمرتفعات، وقوية نسبيا إلى قوية من 40 إلى 60 كلم/س ببقية الجهات.