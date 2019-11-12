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عاجل.. توجيه مهم لرئيس الوزراء

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:26 م
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رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
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رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من تركيب عدادات المياه بمنطقة المدابغ بالروبيكي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف البيئي لمدينة الجلود بالروبيكي.

كما هدف الاجتماع إلى الوقوف على ما تم تنفيذه فيما يتعلق بتركيب عدادات المياه الخاصة بالمدينة.

وحضر الاجتماع، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ومسئولي الجهات المعنية.
 
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى حرصه الدائم على متابعة آخر المستجدات التي تتعلق بمدينة الروبيكي، والوقوف على مدى التزام المصانع القائمة بالاشتراطات البيئية، والصرف الصناعي، ومتطلبات الصحة والسلامة المهنية؛ كي يتسنى تأمين بيئة العمل لجميع العمال بالمدينة، سعياً لزيادة إنتاجية هذه المصانع، وتحقيقاً لما تسعى إليه الحكومة من تشغيل المشروعات الجديدة بأفضل الإمكانيات المتاحة، وتحقيق مستوى لائق من المهارات المطلوبة، بما يخدم ما تصبو إليه الدولة من دفع الصناعة إلى أن تقود قاطرة النمو خلال هذه المرحلة.
 
وزيرة البيئة، قالت في كلمتها، إن الجولة التفقدية التي قامت بها لمدينة الجلود، جاءت لمحاولة التعرف على مدى الالتزام بالمعايير الخاصة بصحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين، فضلاً عن الوقوف على مدى توافق المشروع مع أحدث التكنولوجيا التي يتم تطبيقها في هذا المجال.
 
وأضحت أنها حرصت، خلال جولتها، على متابعة الأساليب المُطبقة بمدينة الجلود فيما يتعلق بالتخلص من المخلفات الصلبة الناتجة عن المشروع، ومدى الالتزام بمعالجة نفايات الكروم فى محطة الاستخلاص المُعدة لذلك، إلى جانب التعرف على خطة الطوارئ وإجراءات التصرف في حال وقوع حوادث، وأساليب استخدام المواد الكيميائية الداخلة في العمليات الصناعية.
 
وفي السياق ذاته، استعرض وزير الإسكان، موقف تركيب عدادات المياه الخاصة بمنطقة المدابغ، مشيراً في هذا الصدد إلى قيام جهاز المدينة بتوريد وتركيب 100 عدّاد إلكتروني كمرحلة أولى تتراوح أقطارها ما بين 20: 32مم، وأنه جارٍ طرح باقى العدادات، حيث يصل العدد الإجمالي للعدادات المطلوبة إلى 256 عدادا بأقطار: 20، و25، و32، و50، و80 مم.
 
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من تركيب عدادات المياه بمنطقة المدابغ بالمدينة، وكذا السعي بأقصى سرعة للانتهاء من تنفيذ الصرف الصناعيّ الخاص بمدينة الجلود بالروبيكى.

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مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رئيس الوزراء الوزراء الحكومة أخبار الحكومة

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