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خلال حملة مكبرة.. ضبطت 12 بندقية آلية وتنفيذ 170 حكم قضائي بأبو تشت

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:24 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، حملة أمنية مكبرة، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة، مدير مباحث وزارة الداخلية، والتي استهدفت البؤر الاجرامية في شمال محافظة قنا بمركز أبوتشت.

وتمكنت الحملة الأمنية من ضبط أسلحة ومتهمين في حملة مكبرة، شنتها الأجهزة الأمنية على قرية السليمات التابعة لمركز أبوتشت، شمال قنا، لضبط الخارجين عن القانون والصادر ضدهم أحكام قضائية، وأطراف الخصومات الثأرية وحائزي الأسلحة النارية الغير مرخصة.

وضبطت الحملة الأمنية برئاسة العميد قرشي عبدالمنعم، رئيس الفرع الجنائي في أبوتشت، والمقدم أحمد عبدالحق، وكيل فرع البحث الجنائي، من ضبط 19 قطعة سلاح متنوعة منهم 12 بندقية آلية، و15 متهمًا، وتنفيذ 171 حكم قضائي، منهم 3 أحكام جنايات، في حملة مكبرة استهدفت قرية السليمات في أبو تشت.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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