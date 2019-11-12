"إنجاز جديد".. عمرو دياب أول فنان عربي يظهر على لوحة إعلانات Spotify



ويوضّح سعيد سعيد، أحد المعلّقين البارزين في مجال الموسيقى: "لطالما استلهم عمرو دياب موسيقاه من دول البحر المتوسط. ومن ثم أخذ موسيقى البوب العربي في اتجاه جديد، ومن هنا تنبع أهمية ما يقدمه من أعمال موسيقية".



وشهدت جولة عام 2013 الاحتفال بمسيرة دياب المهنية التي بيعت كافة بطاقاتها في أستراليا ورومانيا واليونان. كما تم تصنيفه ضمن سجل غينيس للأرقام القياسية في عام 2016 لأنه حقق رقم قياسي بعدد جوائز الموسيقى التي فاز بها في حفل جوائز الموسيقى العالمية



كما تظهر شعبية دياب العالمية في أحدث حملة تسويقية لـSpotify تضمنت سلسلة من مقاطع الفيدي

و الممتعة التي تم تصويرها في أماكن مختلفة حول العالم، ظهر فيها أشخاص من غير العرب وهم يحاولون الغناء مع خلفية أغاني الهضبة الحديثة والأيقونية.



ويوضّح سعيد سعيد، أحد المعلّقين البارزين في مجال الموسيقى: "لطالما استلهم عمرو دياب موسيقاه من دول البحر المتوسط. ومن ثم أخذ موسيقى البوب العربي في اتجاه جديد، ومن هنا تنبع أهمية ما يقدمه من أعمال موسيقية".



وشهدت جولة عام 2013 الاحتفال بمسيرة دياب المهنية التي بيعت كافة بطاقاتها في أستراليا ورومانيا واليونان. كما تم تصنيفه ضمن سجل غينيس للأرقام القياسية في عام 2016 لأنه حقق رقم قياسي بعدد جوائز الموسيقى التي فاز بها في حفل جوائز الموسيقى العالمية.





في سابقة الأولى والفريدة من نوعها لمطرب مصري وعربي احتفلت منصة الموسيقي الأشهر في العالم "سبوتيفاي" بالنجم العالمي عمرو دياب وذلك بعرض صور ألبومه الجديد "أنا غير" في ميدان تايمز الشهير بنيويورك.ويعد عمرو دياب النجم الأكثر استماعًا بين المطربين العرب والمصريين على منصة "سبوتيفاي"، كما تربع أيضا على قائمة الأعلى استماعًا على منصة "أنغامي" الشهر الماضي، فيما حققت أغنية "باين حبيت" التي صدرت في ألبوم "كل حياتي" العام الماضي الأعلى استماعًا على منصة "أنغامي" خلال عام ٢٠١٩.كشفت منصة Spotify عن أسباب احتفائها بالفنان المصري الكبير عمرو دياب، بوضع صوره على لوحة إعلاناتها اليوم في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك، ليكون صاحب الظهور الأول لفنان يغني باللغة العربية على إعلان ضخم في هذا المعلم الشهير عالميًا، مؤكدة أنها بذلك تظهر استمرارية اهتمامها الكبير بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحرصها على الانتقال بنجومها إلى الساحة العالمية.وقال كلاوديوس بولر، المدير العام لـSpotify الشرق الأوسط وأفريقيا: "شهدنا تفاني عمرو دياب بالموسيقى العربية لما يقرب أربعة عقود متتالية ونمو قاعدة معجبيه وتوسعها إلى جميع أنحاء العالم، لذلك نحتفل اليوم بإنجازات دياب ونفخر برؤيته متألقًا على المنصة العالمية، كما أننا نعتبر إيصال الفنانين إلى العالمية وموسيقى الفنانين إلى العالم جزء أساسي من رؤية Spotify".وأضاف: "عشاق دياب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتابعون مسيرته الممتدة على مدى عقود، وهو ليس غريبًا على الولايات المتحدة، فانشغل الفنان الأسطوري في غناء ألحان منطقة المتوسط في جميع أنحاء العالم ولديه قاعدة استماع ضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبحت الدولة الأولى بنسبة بث أغانيه على Spotify وتليها السويد وألمانيا".كما تظهر شعبية دياب العالمية في أحدث حملة تسويقية لـSpotify تضمنت سلسلة من مقاطع الفيديو الممتعة التي تم تصويرها في أماكن مختلفة حول العالم، ظهر فيها أشخاص من غير العرب وهم يحاولون الغناء مع خلفية أغاني الهضبة الحديثة والأيقونية.