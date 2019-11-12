تشييع جنازة بهاء أبو العطا القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى (صور)

توافد الألاف في قطاع غزة، على مجمع الشفاء الطبي، لتشييع جنازة بهاء أبو العطا، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الذي اغتالته إسرائيل صباحا في القطاع.

وذكرت قناة روسيا اليوم، أن المشيعون ساروا بجثمان أبو العطا من مجمع الشفاء الطبي إلى منزله في حي الشجاعية شرق غزة.

ومن المقرر أن يصلى على جثمان أبو العطا في مسجد العمري ظهر اليوم الثلاثاء، قبل أن يوارى الثرى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء عن اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه أعطى الموافقة شخصيا على عملية الاغتيال.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن حوالي 50 قذيفة صاروخية أطلقت منذ ساعات الصباح الباكر وحتى الـ 9.10 من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

واعترف الجيش بأن منظومة القبة الحديدية تمكنت من اعتراض نحو 20 صاروخا فقط من أصل 50.

وتعرض عدد من قادة سرايا القدس لعمليات اغتيال نفذها الموساد الإسرائيلي مباشرة، فبعد اغتيال مؤسسها الشقاقي، تم اغتيال قائد السرايا في غزة خالد الدحدوح الشهير بكنية "أبو الوليد" الذي اغتيل في مارس 2006 بتفجير سيارة كانت على الطريق الذي يسير عليه في مدينة غزة، كما اغتالت إسرائيل القائد العام للسرايا في شمال الضفة الغربية حسام جرادات في أغسطس 2006 على يد وحدة خاصة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين، وهي اغتالت اليوم القائد الميداني لسرايا القدس في غزة لكنها فشلت في اغتيال أكرم العجوري.