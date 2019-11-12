عاجل.. إسرائيل تعلن اغتيال عنصرين من حركة الجهاد شمال قطاع غزة

أعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، اغتيال عنصرين من سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، أنه شن غارة جوية على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل عنصرين من سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد شمال قطاع غزة

وقد اغتالت إسرائيل، فجر اليوم الثلاثاء، القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا شرق غزة.

وقال جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي: "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام تم في الساعة الأخيرة استهداف مبنى تواجد في داخله أبرز قادة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة بهاء أبو العطا".

واتهم جيش الاحتلال "أبو العطا"، بأنه قاد العمليات ومحاولات استهداف مواطني إسرائيل وجنود جيش الاحتلال بطرق مختلفة ومن بينها إطلاق قذائف صاروخية وعمليات قنص وإطلاق طائرات مسيرة وغيرها.

كما أعلن جيش الاحتلال عن تعزيز قواته واستعداده لمجموعة واسعة من السيناريوهات الهجومية والدفاعية.



