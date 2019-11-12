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"الأرصاد" تُحذر: تساقط أمطار غزيرة ورعدية بهذه المناطق

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:23 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة استقرار واضح في الأحوال الجوية، وهناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو 3-4 درجات، ومتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمي على القاهرة لـ 32 درجة، مع استمرار انخفاضها في ساعات متأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح لتصل لـ 20 درجة مئوية.

وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أنه مع هدوء الرياح ووجود الرطوبة يتم تكون الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر واضحة جدًا على أغلب الطرق والمحاور.

ونوه مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن فرص تساقط الأمطار تنحصر اليوم على حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب الصعيد، وهي أمطار خفيفة ومتوسطة وغير مؤثرة على الأنشطة البحرية، موضحًا أن هناك فرص لتساقط أمطار متوسطة لخفيفة الشدة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري وقد تمتد للقاهرة، يومي الخميس والجمعة، ولكنها تكون غزيرة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، على أن نشهد انخفاض في درجات الحرارة مرة أخرى اعتبارًا من يوم الجمعة نحو 4 درجات.
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الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة امطار الطقس الارصاد

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