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ماذا تعرف عن برنامج تنمية مهارات طلاب التعليم الفني؟

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:08 ص
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بوابة الفجر
سمر حسن
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تسعى وزارة التربية والتعليم لإحداث طفرة نوعية في تطوير التعليم الفني، حتى يصبح قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، مثلما قامت به ألمانيا في الحرب العالمية الثانية - حيث استطاعت أن تتخذ من المعاهد الفنية وسيلة لدعم اقتصادها لتكون في مقدمة الدول الكبرى-، وتعمل الوزارة حاليا علي خطة شاملة لتطوير التعليم الفني من خلال تطوير المناهج والبنية التحتية والمصانع.

برنامج علاجي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤخرًا، عن برنامج لتنمية المهارات الأساسية لطلاب الصف الأول الثانوى الفنى فى مادتى اللغة العربية واللغة الإنجليزية، بعد إجراء اختبار سابق، والذى أثبت انخفاض مستويات الطلاب خلال الفترة الماضية.

أكدت الوزارة، أن البرنامج تصحيح المهارات الأساسية يتم تنفيذه من خلال التركيز على الطلاب الذين لا يستطعيون القراءة باللغة العربية والإنجليزية أثناء الحصص الدراسية بمساعدة معلمى المادتين، وقد رصدت نتائج الامتحان السابق تحسن ملحوظ فى مهارات الطلاب فى اللغة العربية واللغة الإنجليزية عن العام الدراسي الماضى.

أوضحت المصادر، أن البرنامج وضعه مستشارى المواد الدراسية فى الوزارة، قد وزعته الوزارة على المدارس الثانوية الفنية فى المحافظات حتي يتم تطبيقه على الطلاب بشكل مستمر للمساهمة في تقدم مستواهم فى مهارة القراءة باللغة العربية واللغة الإنجليزية، كما تخطط الوزارة لعقد امتحان بعدى خلال الفترة القادمة للتاكد من تأثير البرنامج على الطلاب.

خطة التطوير
قد وضعت وزارة التربية والتعليم خطة شاملة للنهوض بالتعليم الفني، وتشمل الخطة إنشاء مركز لتدريب معلمى ومدققى التعليم الفني، وتشمل الخطة تأكيد الجودة التعليمية بمدارس التعليم الفني، كما تخطط الوزارة لاعتماد الجودة في كل مدارس التعليم الفنى حتى ٢٠٣٠.

تضم الخطة تحديث المناهج لتصبح بنظام الجدارات والمهارات، بالإضافة إلى  التوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى عام ٢٠١٩، ودعم نماذج المدارس الجديدة مع القطاع الخاص والتعليم المزدوج، ومراكز التميز بمختلف المحافظات، وتغيير جذرى بالتعليم الفنى يشمل تحديث المناهج وسبل التدريس بالتعاون مع ألمانيا.

تضع الوزارة محاور التقييم للطلاب تعتمد على محاور المهارات الصحيحة، تشمل  المرحلة القادمة تاهيل الطلاب المتقدمين للتعليم الفنى بعد حصولهم على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وإكساب الطلاب مجموعة من المهارات التى تصاحبهم أثناء الدراسة وبعد إتمامها، والعمل طبقا ممارسات الجودة الشاملة والأسس، من خلال المعايير التى تضعها هيئة ضمان الجودة والاعتماد.

يعتمد الامتحان في التعليم الفني علي تقييم المهارات ومدى اكتساب الطلاب للجدارات، والتقييم، ويكون وضع الامتحان عن طريق خبراء فى الصناعة، وليس مدرسى المدرسة بالاضافة إلي انشاء أكاديميات على مستوى الجمهورية لتأهيل وتدريب معلمى ومدققى التعليم الفني.

مدارس جديدة
أكد الدكتور أحمد الجيوشي نائب الوزير للتعليم الفني، أن الوزارة أنشئت مدرسة للأثاث في دمياط، باعتبارها محافظة متخصصة فى صناعة الأثاث والأخشاب، كما  أنشئت الوزارة مدرستين متخصصتين في اللوجستيات والأعمال البحرية والشحن والتفريغ وخدمات المواني بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية، وتعمل الوزارة علي تدشين مدرسة ثالثة بالإسكندرية.

كما دشنت الوزارة مدرسة الضبعة للطاقة النووية بمحافظة مطروح، لخدمة المشروع النووي السلمي، بالإضافة إلي إنشاء مدرستين للطاقة الجديدة والمتجددة، مثل الشمس والرياح، في أسوان والبحر الأحمر،كما تقوم الوزارة بانشاء مدرسة متخصصة في صناعة اللوجستيات بمدنية العريس في شمال سيناء .

المدارس المنتجة
أكد الجيوشي، أن "40% من المدارس الفنية تعتمد علي التوسع في مشروعات الانتاج، وتهدف الوزارة، طبقا للخطة إلي تحويل 100% من المدارس إلي مدارس منتجة، وعلي أن يتجاوز عائد إنتاجها مليار جنيه سنويا بحيث تمد المدارس الفنية المدارس العادية بجميع احتياجاتها من الصيانة الكهربائية أو المقاعد الخشبية او المكاتب وصناعة الزي المدرسي وأوراق الطباعة".

أضاف الجيوشي، أن يوجد مفاوضات جادة لتسلم 6 مصانع خاصة بالتعليم الفني، وتعمل ثلاث مصانع منها في تدوير الأخشاب، وتعمل ثلاث الاخريات في تدوير الأوراق، إضافة إلى 9 مصانع لتوليد الطاقة المتجددة في خمس محافظات، باستخدام  طاقة الشمس والرياح .

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