مسئول روسي: القاهرة تمثل الشريك التجاري الأهم لموسكو

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أوليج ريازانتسيف، نائب وزير التجارة والصناعة الروسي، والوفد المرافق له؛ لبحث تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.





اللقاء يأتي عقب مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة "روسيا–أفريقيا" بمدينة "سوتشي" خلال أكتوبر الماضي، والتي شهدت تنسيق وتعاون تام بين القيادتين.

وفي بداية اللقاء، تم الترحيب بـ"ريازانتسيف"، وتم التأكيد على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والتي تمتد إلى أكثر من 70 عامًا، كما تم التأكيد علي حرص وزارة الإنتاج الحربي على تطوير مجالات التعاون مع الشركات الروسية فى المجالات المختلفة باستغلال الإمكانيات الحديثة المتوفرة بها لتطوير الصناعات العسكرية والمدنية من خلال التصنيع المشترك مع الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي.





كما تمت الإشارة إلى التعاون القائم بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الروسية في العديد من المجالات، وتناول اللقاء مناقشة موضوعات التصنيع المشترك لبعض المعدات العسكرية والمدنية والتي يتم متابعتها من خلال لجنة التعاون المشتركة من الجانبين.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على ترحيب مصر بالإستثمارات الروسية التى تساهم فى إحداث التنمية الشاملة وتم الإشارة إلى إستعداد وزارة الإنتاج الحربى لتقديم كافة اشكال المساندة الممكنة للشركات الروسية لزيادة حجم إستثماراتها فى مصر.

وأبدى نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك لمستويات متميزة مع مصر، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخما اقتصاديا غير مسبوق بين مصر وروسيا، يتضمن البدء فى عدد من المشروعات المشتركة.



