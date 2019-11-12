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استبعاد نجم مانشستر سيتي من انجلترا بسبب خناقته مع مدافع ليفربول

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:15 ص
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ستيرلينج
ستيرلينج
الفجر الرياضي
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قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم استبعاد رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا، من لقاء مونتينجرو بعد دخوله في مشاجرة مع زميله جو جوميز لاعب ليفربول خلال معسكر الفريق استعدادا لتصفيات أمم أوروبا.

 

أكدت صحيفتا "ديلي ميل" و"ميرور" أن ستيرلينج لن يلعب مباراة مونتينجرو يوم الخميس المقبل في التصفيات المؤهلة لـ"يورو 2020"، بعد اشتباكه بالأيدي مع جوميز على ملعب "سانت جورج بارك" مساء يوم الإثنين.

 

اشتبك ستيرلينج مع جوميز في نهاية فوز ليفربول على مانشستر سيتي في آنفيلد يوم الأحد بنتيجة (3-1) في بريميرليج، لكن يبدو أن الأجواء لا تزال مشحونة حيث امتدت إلى معسكر المنتخب الإنجليزي في اليوم التالي.

 

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الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي ليفربول ستيرلينج الدوري الانجليزي اخبار الرياضة

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