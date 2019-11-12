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نيمار يتوعد ريال مدريد طمعا في عطف برشلونة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:37 ص
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نيمار
نيمار
علي نبوي
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يتمسك البرازيلي نيمار دال سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بالعودة لصفوف ناديه السابق برشلونة في الموسم المقبل.

وأشارت عدة تقارير صحفية في إسبانيا بأن اللاعب البرازيلي يرغب في العودة لبرشلونة ولم ييأس في ذلك رغم فشل عودته في الصيف الماضي بسبب تمسك إدارة نادي باريس سان جيرمان على الحصول على مقابل مادي كبير للموافقة على رحيله.

وأفادت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن نيمار لا يزال يحافظ على حلمه وهو العودة إلى نادي برشلونة.

وأضافت الصحيفة نيمار جونيور لا يزال يصر على العودة إلى كامب نو، وينتظر مباراة باريس سان جيرمان في سانتياجو برنابيو يوم 26 الشهر الجاري في دوري الأبطال، من أجل أن يثبت للبارسا، أنه قادر على المساهمة كثيرا، وإلحاق الضرر بالغريم ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار الذي كان قبل يومين في برشلونة، أكد لنجوم البلاوجرانا أنه لا يزال يريد العود إلى كامب نو، ويأمل أن يتم ذلك في الصيف المقبل.
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