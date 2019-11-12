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تركيا توقف شاحنة تقل 82 مهاجرًا متجهين إلى أوروبا

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:53 ص
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بوابة الفجر
هديل هاشم
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احتجزت تركيا، أمس الإثنين، 82 مهاجرًا على ظهر شاحنة في بلدة "إيفاتشيك" الساحلية.

وأظهر شريط فيديو نشرته قوات الدرك التركية الجنود يفتحون الأبواب على ظهر الشاحنة ويكشفون عن أشخاص بداخلها.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية، إن المهاجرين كانوا من أفغانستان ويأملون في السفر إلى أوروبا عن طريق البحر، وأرسلوا إلى مراكز الإعادة للترحيل.

وبلغ عدد الوافدين من البحر المتوسط ​​إلى الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم المهاجرون الذين يقومون بالعبور الأطول والأكثر خطورة من شمال إفريقيا إلى إيطاليا، 172301 في عام 2017، انخفاضًا من 362753 في عام 2016 وأكثر من مليون في عام 2015، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.

وانخفضت الأرقام انخفاضًا حادًا منذ عام 2015 بعد أن بدأت تركيا، في استقبال مقابل 3 مليارات يورو (3.3 مليار دولار) في شكل مساعدات من الاتحاد الأوروبي ووعد بتخفيف قيود التأشيرات على الأتراك، وفرض المزيد من السيطرة على المهاجرين الذين يحاولون العبور إلى الاتحاد الأوروبي عبر أراضيها.

ولا يزال الكثيرون يحاولون القيام برحلة محفوفة بالمخاطر، وتبقى تركيا واحدة من نقاط الإطلاق الرئيسية.

المهاجرين في تركيا:
تستضيف تركيا 3.6 مليون لاجئ سوري وهددت "بفتح الأبواب" ما لم تحصل أنقرة على دعم دولي ملائم لخطة لإعادة توطين مليون لاجئ في شمال سوريا.

وتواجه اليونان، التي اتخذها قرابة مليون لاجئ ومهاجر في عام 2015 سبيلا للوصول إلى الاتحاد الأوروبي، زيادة حادة جديدة في عدد من يعبرون بحر إيجة إلى جزرها من تركيا وذلك بعد هدوء نسبي استمر قرابة ثلاث سنين.

وزاد التدفق من الضغوط على مخيمات اللاجئين المكتظة في اليونان ودفع الحكومة المحافظة الجديدة إلى إعلان سياسة أشد صرامة لكبح التدفقات تشمل تشديد الإجراءات على الحدود وترحيل المزيد من المهاجرين.
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الكلمات المفتاحية

مهاجرين لاجئين شاحنة تركيا اوروبا انقرة اليونان

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