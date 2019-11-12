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فرقة نسائية ترفض الغناء مع أديل

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:44 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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كشفت المغنية البريطانية "ميل سي" عضوة فريق "سبايسي جيرلز" النسائي الشهير، أن عضوات الفريق رفضن عرضا للغناء برفق النجمة أديل.

وسبق أن اعترفت أديل أنها من عشاق فرقة سبايسي جيرلز، وأنها تأثرت بأغانيهم الشهيرة التي قدمت في فترة التسعينيات، وكانت سببا في حبها للغناء والموسيقى.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن عضوة الفريق "ميل سي" قالت أن عضوات الفريق رفضن عرض أديل بالغناء بجانبها على خشبة المسرح، خوفا من تفوق الحضور الطاغي لأديل عليهم أمام الجمهور.

بالإضافة لقوة صوت أديل التي تثير مخاوف أي مغني آخر يحاول الغناء معها لتميزها في الأداء الغنائي الحي.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، كانت النجمة أديل حديث المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد أن فاجأت النجمة الإنجليزية الكبيرة محبيها، بفقدانها للكثير من وزنها في أحدث ظهور لها خلال مشاركتها بحفل عيد ميلاد المغني دريك بهوليوود مساء أمس الأربعاء.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن اللقطات المثيرة للجدل التي انتشرت لأديل بعد خسارتها للوزن، ظهرت بها وكأنها إنسانة جديدة يتعرف عليها الجمهور للمرة الأولى، بعد تخلصها من الكثير من وزنها واكتسابها لنحافة ملحوظة.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن أديل في ظهورها بحفل عيد ميلاد دريك، كانت بإطلالة سوداء أنيقة من تصميمات ماركة Etro.

وكانت قد أثارت تغريدة نشرتها الصفحة الرسمية على موقع تويتر، لموقع أخبار الموسيقى البريطاني Music News Facts حماسة متتبعي أخبار النجمة الكبير أديل.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن صفحة Music News Facts على تويتر، كشفت في تغريدة عن أن أديل ستعود لطرح ألبوم جديد في يوم الثامن من شهر نوفمبر المقبل.

وقالت الصحيفة البريطانية أن سبب الرد الفعل الحماسي من جانب جمهور أديل، يرجع لاحتمالية طرح أديل لأول اغنية من الألبوم الجديد خلال الأسبوع المقبل كنوع من التشويق.

كما سبق وأن كشفت مصادر مقربة من النجمة أديل لصحيفة ديلي ميل، عن دخول النجمة الكبيرة في تجربة رومانسية جديدة، بعد اتمامها لإجراءات طلاقها رسميا من زوجها السابق سايمون كونيكي.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن أديل حاليا على علاقة بمغني الراب البريطاني ابن بلدتها الأم "توتنهام"، والمعروف باسم "سكيباتا".

وقالت ديلي ميل، أن هذا المغني الأسمر معروف بغنائه لعدد من اغاني الراب الشهيرة مثل أغنية باسم Grime، ويفصل في العمر بينهم 6 سنوات، حيث يبلغ "سكبتا من العمر 73 عام، في حين تبلغ أديل 31 عام.

وسبق أن ذكرت "زا ميرور" البريطانية، أن النجمة البريطانية الكبيرة تشعر حاليا بسعادة وحماسة بالغة لما تحمله لها الحياة، وذلك نقلا عن مصادر مقربة منها.

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