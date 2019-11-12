بأمر رينيه فايلر.. صفقة الموسم في الأهلي

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي تدعيم خط الهجوم بصفقة الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.





وأصر رينيه فايلر أن يكون المهاجم من أفضل اللاعبين في القارة السمراء ويختلف عن المجموعة الحالية وليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن الذين أجبروه على اللعب بجونيور أجايي في خط الهجوم لعدم قدرتهم على استيعاب فكره.





ومن المنتظر أن يبدأ مجلس الأهلي ولجنة التخطيط لقطاع الكرة برئاسة محسن صالح رحلة البحث عن مهاجم إفريقي يلعب في أوروبا لعرضهم على فايلر تمهيدًا لاختيار أحدهم في خلال الميركاتو الشتوي.



