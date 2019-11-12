سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الثلاثاء 12 نوفمبر 2019.. تحديث جديد بالتعاملات الصباحية

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

استقر سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الثلاثاء 12-11-2019 عند نفس معدلاته السابقة، ويوالجه سعر الدولار حالة من الاستقرار ايضا في السوق السوداء خلال تعاملات الفترة الحالية، وننشر فيما يلي اخر تحديث لسعر الدولار في البنوك والسوق السوداء خلال تعاملات اليوم منتصف تعاملات الاسبوع وجاءت على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء بمصر

سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء حالة من الاستقرار حيث وصل سعر شراء الدولار الى نحو 16.1200، فيما سجل سعر بيع الدولار نحو 16.1700، بينما سجل متوسط سهعر الدولار في البنوك نحو 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، بحسب تحديثات البنك الاهلى المصري اليوم.





اسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء