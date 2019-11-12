Advertisements
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الثلاثاء 12 نوفمبر 2019.. تحديث جديد بالتعاملات الصباحية
الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:38 ص
Advertisements
Advertisements
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء
استقر سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الثلاثاء 12-11-2019 عند نفس معدلاته السابقة، ويوالجه سعر الدولار حالة من الاستقرار ايضا في السوق السوداء خلال تعاملات الفترة الحالية، وننشر فيما يلي اخر تحديث لسعر الدولار في البنوك والسوق السوداء خلال تعاملات اليوم منتصف تعاملات الاسبوع وجاءت على النحو التالي:
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء بمصر
سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء حالة من الاستقرار حيث وصل سعر شراء الدولار الى نحو 16.1200، فيما سجل سعر بيع الدولار نحو 16.1700، بينما سجل متوسط سهعر الدولار في البنوك نحو 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، بحسب تحديثات البنك الاهلى المصري اليوم.
اسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء
سجل سعر الدولار في بنك البركة 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك مصر 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك أبوظبي الإسلامي 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع، كما بلغ سعر الدولار فى بنك عودة 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في السوق السواء
انخفاض سعر الدولار في البنوك
يعيش الدولار الامريكي حالة من الانخفاض في البنوك العاملة في مصر، وذلك بسبب الانتعاشة التى يعشيها الجنبه المصري بعد الغاء اليه تحويل اموال المستثمرين للخارج مما اجبر المستثمرين على الاعتماد على الية الانتربنك التى وضعها البنك المركزى المصري بعد تعويم الجنيه في 2016.
تحديثات اسعار الدولار في البنوك اليوم
البنك
سعر الشراء
سعر البيع
اسعار الدولار في البنك المركزي
16.0785
16.2031
اسعار الدولار في بنك مصر
16.09
16.19
اسعار الدولار في البنك الأهلي
16.09
16.19
اسعار الدولار في بنك القاهرة
16.09
16.19
اسعار الدولار في بنك الإسكندرية
16.08
16.18
اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي
16.07
16.17
اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
16.11
16.20
اسعار الدولار في بنك عودة
16.09
16.19
Advertisements