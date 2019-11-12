عاجل.. انقلاب رينيه فايلر على "ثلاثي" الأهلي

تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي بتدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وبدأ مجلس الأهلي ولجنة التخطيط لقطاع الكرة برئاسة محسن صالح رحلة البحث عن مهاجم إفريقي يلعب في أوروبا لعرضهم على فايلر تمهيدًا لاختيار أحدهم في خلال الميركاتو الشتوي.

وطلب فايلر أن يكون المهاجم من أفضل المهاجمين في القارة السمراء ويختلف عن المجموعة الحالية وليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن الذين أجبروه على اللعب بجونيور أجايي في خط الهجوم لعدم قدرتهم على استيعاب فكره.



