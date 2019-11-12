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عاجل.. انقلاب رينيه فايلر على "ثلاثي" الأهلي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:58 ص
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رينيه فايلر
رينيه فايلر
الفجر الرياضي
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تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي بتدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

 

وبدأ مجلس الأهلي ولجنة التخطيط لقطاع الكرة برئاسة محسن صالح رحلة البحث عن مهاجم إفريقي يلعب في أوروبا لعرضهم على فايلر تمهيدًا لاختيار أحدهم في خلال الميركاتو الشتوي.

 

وطلب فايلر أن يكون المهاجم من أفضل المهاجمين في القارة السمراء ويختلف عن المجموعة الحالية وليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن الذين أجبروه على اللعب بجونيور أجايي في خط الهجوم لعدم قدرتهم على استيعاب فكره.


 

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نادي الاهلي مروان محسن صفقات الاهلي رينيه فايلر الدوري المصري الاهلي اخبار الاهلي

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