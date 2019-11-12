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4 حقائق نفسية عن عشاق الملابس السوداء

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:45 ص
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بوابة الفجر
منار طارق
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• لماذا نحب ارتداء ألوان بعينها
الأسود هو لون شعبي جدا. يمكن أن يتماشي بسهولة مع جميع الألوان الأخرى، ويساعد الشخص علي الظهور بمظهر أنيق بسرعة دون الحيرة بالعديد من الخيارات. ومع ذلك، ليست المزايا العملية الجيدة للون الاسود هي التي تحفز بعض الناس على ارتدائه معظم الوقت.

نعم بعض الناس يرتدون ملابس سوداء لأسباب منطقية للغاية مثل الرغبة في أن يبدو بشكل انحف، ولكن عادة ما يرتدي هؤلاء الناس ألوانًا أخرى. الأشخاص الذين سأتحدث عنهم في هذا المقال هم الذين يرتدون ملابس سوداء معظم الوقت.

لقد قلت في وقت سابق أننا كبشر لدينا جميعا الهويات النفسية التي نحاول إبرازها. حرفيًا، كل ما نقوم به أو نشتريه أو نرتديه يتم لإظهار هذه الهوية للآخرين.

بالطبع جميع البشر لديهم هويات متعددة ولكن عادة ما يحاول الناس إبراز هوياتهم الأكثر تفضيلًا للآخرين. عندما يشتري شخص سيارة معينة أو يحصل على هاتف معين أو يرتدي لونًا معينًا، فتأكد من أن هذا الشخص يحاول عرض شيء ما للآخرين.

• لماذا يرتدي بعض الناس اللون الأسود فقط
الآن دعني أخبرك بالأسباب التي تحفز بعض الناس على ارتداء اللون الأسود دائمًا:

1) لانهم اشخاص مباشرون وجادون: عادة ما يكون الأشخاص الذين يرتدون ملابس سوداء أشخاصًا جادون وموثوقون جدًا. هؤلاء الأشخاص ليسوا جادين فقط ولكنهم يريدون أيضًا أن ينظر إليهم على أنهم جادون ومباشرون من قبل الآخرين. يرتدي هؤلاء الأشخاص اللون الأسود لإخبار الآخرين بهذا وأنهم يعرفون بالضبط ما يريدون.
2) يعرفون ما يريدون: الأشخاص الذين يرتدون ملابس سوداء غالبًا ما يعرفون طريقهم جيدًا. إنهم يعرفون ما يريدون، ولا يضيعون ويريدون من الآخرين رؤيتهم بهذه الطريقة
3) يقدرون التمكين، إلى حد كبير: يرغب هؤلاء الأشخاص في أن يكونوا أقوياء ويبحثون عادة عن السلطة. قد يكون هؤلاء الأشخاص لديهم إرادة قوية وقد يرغبون في إظهار صورة كونهم أقوياء وموثوقين للآخرين.
4) يرغبون في الظهور بمظهر قوي: كثير من الناس الذين يرتدون ملابس سوداء مهووسون بالمظهر القوي واضفاء الرهبة علي الاخرين. يريد بعض هؤلاء الأشخاص اظهار هذا لأنه جزء من شخصيتهم، بينما يحاول الآخرون الظهور بالمظهر القوي لأنهم يعتقدون أنهم لا يبدون أقوياء بدرجة كافية. إن الناس قد يفعلون أشياء معينة من أجل تعويض نقاط ضعفهم. قد يرتدي الشخص الأسود لأنه لا يعتقد أنه قوي بما فيه الكفاية.
• لماذا دائما ارتدي اللون الأسود
قضيت سنوات من حياتي لا أرتدي سوى الأسود والأزرق الداكن. لأنني لم أكن أعرف الكثير عن علم النفس في ذلك الوقت، اعتدت الاعتقاد بأنني أرتدي اللون الأسود لأنه يجعلني أبدو جيدًا، وفي الحقيقة اعتدت علي التفكير أنني كنت أبدو جيدًا لأنني كنت أرتدي اللون الأسود.

كان لديّ هوية معينة أعجبتني كثيرًا وهي هوية كونك قويًا. بمجرد أن ارتديت لونًا جعلني أبدو أكثر قوة، اكتشف عقلي اني أكثر جاذبية. بمعنى آخر، كنت أرتدي اللون الأسود لأنه كان يساعدني في الإعلان عن أفضل جزء يعجبني للآخرين.

أنا شخص جاد ومباشر. ساعدني ارتداء اللون الأسود دائمًا على إرسال تلك الصورة بشكل مباشر إلى الأشخاص الذين كنت أتعامل معهم.

بعد أن درست علم النفس بدأت في تغيير اللون الذي أرتديه بناءً على نوع الشخص الذي سألتقي بها، وعلى أساس أهدافي الشخصية. إذا كنت ذاهب لحضور اجتماع مهم على سبيل المثال، فأنا دائمًا ما أرتدي اللون الأزرق لاظهار المزيد من الثقة. إذا أردت أن يظن أحدهم أنني طيب وودود أرتدي اللون الأبيض وهكذا.

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عشاق اللون السوداء حقائق نفسية عن عشاق الملابس السوداء الالوان و الشخصية

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