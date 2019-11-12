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أكبر المدن الأسترالية.. حرائق الغابات تقترب من سيدني

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:37 ص
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حرائق الغابات
حرائق الغابات
وكالات
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أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الثلاثاء، أن حرائق الغابات وصلت إلى مسافة بضعة كيلومترات من وسط مدينة سيدني.

 

وعلى الفور، رش رجال الإطفاء، مواد مانعة للاشتعال على الأشجار وأسطح المنازل في ضاحية في شمال المدينة التي تعد أكبر مدن البلاد.

 

وأفادت السلطات، بإن حريقاً خرج عن السيطرة في ضواحي سيدني، فيما هناك حريق آخر تحت السيطرة.

 

وأظهرت لقطات جوية ألسنة اللهب مشتعلة في غابة أشجار كينا في تورامورا على الساحل الشمالي لسيدني على بعد حوالي 15 كيلومتراً من وسط المدينة.

 

ونشرت السلطات رجال الإطفاء في المنطقة لحماية المنازل.

 

وحذرت دائرة الإطفاء الريفية في نيو ساوث ويلز السكان من أن "الحريق يمتد بسرعة"، مضيفة أن "الممتلكات تحت التهديد".

 

 ولم ترد تقارير فورية عن وصول الحرائق لأي مبانٍ أو ممتلكات في المنطقة.

 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في ولاية نيو ساوث ويلز، بأستراليا عن إغلاق 600 مدرسة استعدادًا لحرائق كارثية، خاصة مع ظروف الطقس والجفاف ودرجات حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية ورياح تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا فى الساعة، ويشمل الإعلان منطقة سيدنى الكبرى وبعض ضواحيها الداخلية.

 

الجدير بالذكر أن ولاية نيو ساوث ويلز، شهدت عشرات من حرائق الغابات منذ الأسبوع الماضى، وحتى صباح اليوم الثلاثاء، كان هناك 50 حريقا لا يزال مشتعلا، وقد غطت الأدخنة السماء فى المناطق الشمالية من مدينة سيدنى، فيما حذرت السلطات المحلية السكان باتخاذ التدابير اللازمة.

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سيدني حرائق كارثية حرائق الغابات اكبر المدن الاسترالية استراليا

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