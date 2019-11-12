Advertisements
Advertisements
Advertisements

إصابة ميسي ضد سيلتا فيجو لا تمنع الثلاثية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:30 ص
Advertisements
ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
Advertisements
شارك ليونيل ميسي لاعب وقائد برشلونة لإصابة خلال الانتصار على سيلتا فيجو السبت الماضي، بنتيجة (4-1)، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الليجا.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن لقطات تلفزيونية لقناة "موفيستار"، أظهرت مُعاناة ميسي من إزعاج صغير في عضلة الفخذ الأيسر، حيث لم يكن الأرجنتيني بحالة جيدة.

وأضافت: "ميسي شعر بالانزعاجات منذ الإحماء قبل بداية المباراة، حيث كان يلمس تلك المنطقة لعدة لحظات".

وتابعت: "على الرغم من الآلام التي عانى منها ميسي، إلا أنها لم تمنعه من التألق، وتسجيل ثلاثية مُذهلة (هاتريك) من خطأين وركلة جزاء".

ولم يُعلن برشلونة عن أي تفاصيل حول معاناة ميسي من إصابة، حيث انضم لمُعسكر منتخب بلاده استعدادًا للمباريات الدولية خلال فترة التوقف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميسي سيلتا فيجو ريال مدريد برشلونة الدوري الاسباني

أخبار تهمك

"بسبب رقصه عاريًا في الشارع".. آيتن عامر تهاجم نجل شقيقتها وفاء عامر

منذ حوالي 16 ساعة

رسالة عاجلة من "السكة الحديد" للمسافرين بالقطارات

منذ ساعتين و 13 دقيقة

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

فنان شهير يتحول حفل عيد ميلاده إلى عزاء بسبب وفاة هيثم أحمد زكي (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل شاهد.. مذيعة "بانوراما" تنهار بالبكاء على الهواء بعد نقل شقيقتها لغرفة العمليات (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 15 ساعة

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| بشرى سارة تسعد ملايين المصريين.. تخفيض أسعار هذه السلع التموينية

منذ حوالي 4 ساعات

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 14 ساعة

"أمطار مرعبة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المناطق وتصدر بيانا مهما (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - محمد صلاح يتخذ قرارًا قويًا ضد ليفربول بسبب منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر YALLA KORA يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش مصر LIVE

منذ حوالي 14 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ حوالي 14 ساعة

تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

منذ حوالي 15 ساعة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر بدون تقطيع يلا شووت YOUTUBE LIVE ماتش مصر TIME HD

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

أخبار كرواتيا - استبعاد راكيتيتش من مواجهة إنجلترا للإصابة

أهداف مباراة - برشلونة 2 × 0 سيلتا فيجو

إصابة ميسي بعد الكلاسيكو

ميسي يثير القلق في برشلونة

أهداف مباراة - سيلتا فيجو 2 × 0 برشلونة

مفاجأة مدوية في إصابة ليونيل ميسي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:50 م

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

07:18 م

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

08:12 م

"أمطار مرعبة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المناطق وتصدر بيانا مهما (فيديو)

04:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status