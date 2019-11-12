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صحيفة صينية تكشف عن قدرة روسيا في تدمير أمريكا

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:22 ص
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بوابة الفجر
نها محمد
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كشفت صحيفة "سوهو" الصينية، اليوم الثلاثاء، الى أن انتهاء الحرب الباردة لايعني أن الولايات المتحدة وحدها هي التي تحتل مركزًا مهيمنًا في العالم، مبينة أنه هناك روسيا القادرة على تدمير أراضي الولايات المتحدة 10 مرات على الأقل.

ويلاحظ الصحفيون أن المخزونات النووية الروسية جعلتها الخصم الرئيسي لواشنطن. في الوقت نفسه، على الرغم من العديد من الصعوبات، تواصل موسكو "التصرف بقسوة" في علاقاتها بالولايات المتحدة، وتجمد أمريكا.

وأضافت، أنها على يقين من أنه بسبب الأوضاع في سوريا وأوكرانيا، فضلاً عن التناقضات الأخرى، يمكن للولايات المتحدة أن تضرب روسيا، لكن لا تجرؤ على القيام بذلك بسبب مخاوف من الرد.

وأوضحت: "لا يوجد لدى روسيا رؤوس حربية نووية فحسب، بل وأيضاً وسائل لإيصالها، بما في ذلك طائرات توبوليف 160، وعدد كبير من الصواريخ الباليستية، ومنصات لإطلاق صواريخ بحرية التمركز، سلسة غواصات "بوريي".

كما حلاظ الخبراء الصينيون أنه إذا بدأت الحرب بالفعل بين روسيا والولايات المتحدة، فليس معروفًا من سيفوز أو يخسر في أسرع وقت ممكن. على الرغم من أن الجيش الأمريكي قد يفوز على المدى الطويل، ولكن ثمن النصر بالتأكيد لا يستحق كل هذا العناء.

وأضاف كاتبو المقال: "بالنظر إلى الوضع العالمي الحالي وتراجع نفوذ الولايات المتحدة، يمكن لروسيا أن تستعيد تفوقها في المستقبل"، مذكرين بالقوة المتزايدة للجيش الروسي والتعاون مع بكين.

 

 

 

 

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الكلمات المفتاحية

روسيا امريكا

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