تأجيل إطلاق فيلم أكشاي كومار "Bachchan Pandey"

في الآونة الأخيرة، أعلن أكشاي كومار عن مشروعه التالي "Bell Bottom"، وهو دراما تجسس مستوحاة من أحداث الحقيقية، ومن المقرر أن يصل الفيلم إلى دور عرض رانجيت تيواري في 22 يناير 2021، أي بعد شهر من عرض فيلم "Bachchan Pandey" ومع ذلك، وفقًا لأحدث التطورات، تم تأجيل فيلم الإثارة الذي قام به خيلادي في الوقت الحالي، وكان من المقرر أن يصدر في عيد الميلاد 2020.



وفقًا للتقارير في وسائل الإعلام، لا تزال كتابة نص فيلم أكشاي "Bachchan Pandey" جارية، وستستغرق بعض الوقت حتى يكتمل، لذلك قرر صانعو الفيلم الضغط على إطلاق الفيلم، لأن عملية ما قبل الإنتاج ستستغرق وقتًا طويلًا، والفريق يحتاج بعض الوقت لضبط النص.



علاوة على ذلك، سيتجنب الفيلم الاشتباك مع فيلم عامر خان القادم، وفي الوقت الحاضر أكشاي كومار مشغول بتصوير فيلم "Laxmmi Bomb" و"Sooryavanshi"، وبحلول نهاية شهر نوفمبر، سيتوجه أكشاي إلى حيدر أباد للحصول على جدول زمني مدته شهر من الدراما الشرطيّة "Sooryavanshi" التي تعرض أيضًا كاترينا كايف في دور رائد، سيعرض الفيلم في 27 مارس 2020.



الفيلم القادم "Sooryavanshi" هو فيلم مغامرات مليئ بالاثارة لفرقة مكافحة الإرهاب في الهند، وهو من إخراج روهيت شيتي، وتأليف كاران جوهر، وبطولة أكشاي كومار، كاترينا كيف، أنوبام خير، أجاي ديفجان ورانفير سينغ.





