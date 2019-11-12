روبرت داوني الابن المعروف بالرجل الحديدي مرشح للحصول على جائزة الأوسكار

روبرت داوني الابن، هو الآن جزء من حملة أوسكار استوديوهات ديزني في فئة أفضل ممثل مساعد، بعد أن عدل الاستوديو قائمته لجوائز الأوسكار القادمة، وفقًا لشاشة Screen Geek، تم تقديم اسم نجم هوليوود إلى أوسكار للنظر بعد أداء ممتاز في فيلم "Avengers: Endgame".



ومع ذلك، فإنه سيظهر في فيلم "Black Widow" لسكارليت جوهانسون في العام المقبل.



وكان يعتقد في الأصل أن داوني لم يكن يسعى للحصول على الجائزة الأكاديمية الأسكار ثم تابع كلامه قائلًا أنه قرر شخصيًا عدم تقديم اسمه.



اندهش المشجعون وخاب أملهم عندما وجدوا اسمه مفقود من القائمة في فئة أفضل الممثلين، وأطلق البعض عريضة لترشيح الممثل لجائزة الأوسكار في وقت مبكر من الشهر الماضي.



قام الموقع الرسمي لجوائز استديوهات ديزني بتحديث قائمته "لتنظروا فيها" لقائمة جوائز الأوسكار لمجموعة Endgame التي هي حاليًا في حالة تنافس على الترشيحات، مع اسم داوني الابن في فئة أفضل الممثلين المساعدين، إلى جانب كريس إيفانز "كابتن أمريكا"، وكريس هيمسورث "ثور"، ومارك رفالو "الرجل الأخضر"، وجوش برولين (ثانوس).



ويندرج في هذه الفئة أيضًا جيريمي رينر "هوكاي"، ودون تشيادل (آلة الحرب) وبول رود (الرجل النملة).



في فئة أفضل الممثلين المساعدين، سكارليت يوهانسون، بري لارسون (كابتن مارفل)، زوي سالدانا (غامورا)، غوينيث بالترو (بيبر بوتس)، وكارين غيلان (نابيولا) رهن النظر.



"Endgame " تتنافس أيضًا على الترشيحات في أفضل صورة وأفضل سيناريو مكيف وأفضل مخرج وأفضل فئات الدرجات الأصلية لجائزة أوسكار 2020.



حصل داوني الابن في وقت سابق على جائزة أفضل ممثل لعام 1992 عن فيلم السيرة الذاتية "Chaplin"، وتم ترشيحه في فئة أفضل ممثل مساعد عن دوره المشهور في فيلم "Tropic Thunder".