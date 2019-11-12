نجاة القيادي "أكرم العجوري" من الاغتيال في سوريا

أعلنت وكالة الأنباء "سكاي نيوز" في خبر عاجل لها، إن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أكدت استهداف منزل القيادي في صفوفها "أكرم العجوري" في هجوم على منزله بالعاصمة السورية دمشق، أسفر عن مقتل نجله.

بينما قتل شخصين وأصيب 6 آخرون، في استهداف بناية قريبة من السفارة اللبنانية في دمشق.

و نشر عدد من النشطاء السوريين، على حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورًا قالوا إنها للدمار الذي لحق بالمبنى السكني في العاصمة دمشق.

وقد نجا العجوري، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، من محاولة اغتيال في العاصمة السورية، التى أسفرت عن مقتل نجله، تزامنًا مع اغتيال القيادي في "سرايا القدس" الذراع العسكري للحركة، "بهاء أبو العطا" في غزة، فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت حركة "الجهاد الإسلامي" إن محاولة الاغتيال في دمشق تمت بغارة إسرائيلية.

وأفاد مراسل قناة "روسيا اليوم" بأن صوت انفجار عنيف سمع في دمشق تبعه انفجار ثان أقل شدة، وانقطع التيار الكهربائي عن المنطقة، وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إنه تم استهداف مبان بصاروخ معادي.

وقد نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عملية اغتيال، استهدفت مبنى بداخله أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وأكد جيش الاحتلال اغتيال القائد في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا شرق غزة. في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام، تم في الساعة الأخيرة من الليل.