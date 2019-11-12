Advertisements
Advertisements
Advertisements

"نيمار" ريال مدريد الجديد

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:01 ص
Advertisements
رودريجو
رودريجو
الفجر الرياضي
Advertisements

بات البرازيلي رودريجو نجم نادي ريال مدريد الإسباني عنصرًا مهمًا في كتيبة زين الدين زيدان المدير الفني لفريق بعدما أصبح البالغ من العمر 18 عامًا أصغر لاعب برازيلي يسجل في دوري أبطال أوروبا.

 

سجل رودريجو 3 أهداف هاتريك وصنع هدفاً في مرمى جالطة سراي التركي مما جعل الجماهير تشبهه بنيمار الجديد خاصة أنه ظهر في أول مباراة له مع سانتوس في نوفمبر 2017 في 16 عاماً فقط وفي السنة التالية أنهى انتقاله إلى ريال مدريد.

 

كان أصغر برازيلي يسجل في بطولة كوبا ليبرتادوريس، والآن أصغر لاعب يسجل هدفين في دوري الأبطال، وهي صدفة ستظل محفورة لدى اللاعب.

 

وقال نيك أركوري، وكيل رودريجو منذ أن كان في الحادية عشرة من العمر، لرئيس كشافي ريال مدريد حول العالم جوني كالافات في 2014: "هناك طفل في سانتوس سيكون نجماً".

 

ويعرف عن رودريجو تواضعه ويعيش مع والديه في ضواحي مدريد، يتعلم هو ووالده اللغة الإسبانية منذ يونيو 2018.

 

تألق رودريجو مع ريال مدريد على الجناح الأيمن نظرًا وجود هازارد في اليسار ويمكن وصف نحافة الجسم مع نيمار نج باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

رودريجو يجيد تنفيذ الكرات الثابتة، ولديه قدم يسرى جيدة. ويبقى الأهم من كل ذلك هو التطور الكبير والسريع للاعب، فهو جوكر هجومي بامتياز قد يعطي الكثير من الحلول لزيدان في أي مركز هجومي.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي ريال مدريد ريال مدريد رودريجو دوري ابطال أبطال أوروبا اخبار ريال مدريد

أخبار تهمك

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 14 ساعة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 13 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| بشرى سارة تسعد ملايين المصريين.. تخفيض أسعار هذه السلع التموينية

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر بدون تقطيع يلا شووت YOUTUBE LIVE ماتش مصر TIME HD

منذ حوالي 14 ساعة

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل شاهد.. مذيعة "بانوراما" تنهار بالبكاء على الهواء بعد نقل شقيقتها لغرفة العمليات (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - محمد صلاح يتخذ قرارًا قويًا ضد ليفربول بسبب منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

رسالة عاجلة من "السكة الحديد" للمسافرين بالقطارات

منذ ساعة و 24 دقيقة

تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 14 ساعة

"أمطار مرعبة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المناطق وتصدر بيانا مهما (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر YALLA KORA يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش مصر LIVE

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

تقارير.. نيمار يبدأ المفاوضات مع ريال مدريد

ريال مدريد يصارع برشلونة لضم نيمار هذا الصيف

تقارير.. صفقة تبادلية كبري تحسم صفقة نيمار إلى ريال مدريد

تقارير.. نيمار إلى ريال مدريد في صفقة تبادلية ضخمة

نيمار يطعن برشلونة من الخلف ويقول "نعم" لريال مدريد

تطور مفاجيء بشأن انتقال نيمار إلى ريال مدريد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:50 م

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

07:18 م

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

07:32 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

07:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status