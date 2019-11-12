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نتنياهو يعلن مسؤوليته عن عملية اغتيال أبو العطا

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 08:29 ص
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بوابة الفجر
أحمد ثابت
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء مسئوليته عن عملية اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.

وصدر بيان عن مكتب نتنياهو جاء فيه "أنه تم هذه الليلة استهداف بهاء أبو العطا وهو قائد كبير في تنظيم الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. كان أبو العطا مسؤولا عن عمليات إرهابية كثيرة وعن إطلاق الصواريخ على دولة إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة وكان ينوي تنفيذ عمليات إرهابية فورية".

وأضاف البيان أن "رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس الشاباك أوصيا بتنفيذ هذه العملية، وتمت المصادقة عليها من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع بعد أن تم عرضها على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الذي بدوره صادق عليها".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم الثلاثاء عن اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.

وأكد مراسل روسيا اليوم، مقٌتل أبو العطا وزوجته وإصابة شخصين آخرين إثر استهداف المبنى الذي كان فيه أبو العطا شرق مدينة غزة في حي الشجاعية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في سلسلة تغريدات على صفحته في "تويتر" إن أبو العطا نفذ عمليا معظم نشاطات حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، حيث "كان بمثابة قنبلة موقوتة".

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نيتنياهو بهاء أبو العطا اغتيال ابو العطا

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