Advertisements
Advertisements
Advertisements

حقيقة رحيل أوناي إيمري عن تدريب أرسنال

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:34 ص
Advertisements
إيمري
إيمري
الفجر الرياضي
Advertisements
تمسكت إدارة نادي أرسنال الإنجليزي باستمرار أوناي إيمري المدير الفني للفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن حذرته من استمرار سوء النتائج.

وأصبح مستقبل أوناي إيمري محل شك بعدما حقق آرسنال انتصارين في مبارياته العشر الأخيرة بالدوري وجاءت الانتكاسة الأخيرة حين خسر 0-2 أمام ليستر سيتي المتألق يوم السبت.

لكن مدير كرة القدم في النادي اللندني صاحب المركز السادس في الدوري راؤول سانييهي، ومدير النادي فيناي فنتكاتيشام، لا يمتلكان أي خطط لتغيير المدرب.

ونقلت بي.بي.سي قولهما أمام أكثر من 200 موظف في النادي خلال اجتماع مقرر سلفاً أمس الإثنين: "نؤمن بشدة بأن أوناي هو الرجل المناسب للوظيفة، نشعر بخيبة أمل مثل الجميع تجاه نتائجنا في هذه المرحلة من الموسم، نشارك الجماهير وأوناي واللاعبين وكل موظفي النادي إحباطهم، لأننا لا نقدم المستوى الذي نتوقعه، الأمور بحاجة لأن تتحسن حتى نحقق أهدافنا لهذا الموسم".

وعُين إيمري (48 عاماً) مدرباً لآرسنال خلفاً لأرسين فينجر في مايو  2018، وانتهى موسمه الأول بالخسارة 1-4 أمام تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي، بعدما فشل في إنهاء الدوري ضمن المربع الذهبي بفارق نقطة واحدة.

ويملك أرسنال حالياً 17 نقطة من 12 مباراة ويتأخر بثماني نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

الدوري الانجليزي ارسنال اخبار الرياضة أوناي ايمري

أخبار تهمك

رسالة عاجلة من "السكة الحديد" للمسافرين بالقطارات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انقلاب رينيه فايلر على "ثلاثي" الأهلي

منذ أقل من ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ حوالي 15 ساعة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر بدون تقطيع يلا شووت YOUTUBE LIVE ماتش مصر TIME HD

منذ حوالي 15 ساعة

KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر YALLA KORA يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش مصر LIVE

منذ حوالي 14 ساعة

"أمطار مرعبة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المناطق وتصدر بيانا مهما (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل شاهد.. مذيعة "بانوراما" تنهار بالبكاء على الهواء بعد نقل شقيقتها لغرفة العمليات (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| بشرى سارة تسعد ملايين المصريين.. تخفيض أسعار هذه السلع التموينية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - محمد صلاح يتخذ قرارًا قويًا ضد ليفربول بسبب منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

فنان شهير يتحول حفل عيد ميلاده إلى عزاء بسبب وفاة هيثم أحمد زكي (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

منذ حوالي 15 ساعة

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

منذ حوالي 16 ساعة

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

إيمري يعلق على إمكانية تدريب بوتشيتينيو لريال مدريد

وكيل مسعود أوزيل يكشف حقيقة رحيله عن أرسنال

والد النني يكشف حقيقة انضمامه إلى بيراميدز

إيمري يحسم موقف أرسنال من التعاقد مع سيبايوس

جوزيه مورينيو يستعد لتدريب أرسنال

مفاجأة.. مورينيو يقترب بشدة من العودة للدوري الإنجليزي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:50 م

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

07:18 م

عاجل.. انقلاب رينيه فايلر على "ثلاثي" الأهلي

09:58 ص

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

08:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status