بالأسماء.. مصرع وإصابة 16 بالصحراوي الشرقي ببني سويف





ووجه على الفور بنقل الجثث إلى مشرحة المستشفى والمصابين إلى قسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم.



وانتقلت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثث وهم شحاتة محمد الديرى 48 سنة، ومقيم بني مزاربمحافظة المنيا، رضا صبحي صابر 27 سنة، مقيم ببولاق الجيزة و4 جثث آخرين مجهولين الاسم والهوية وتم إيداعهما بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



ونقلت سيارات الإسعاف المصابين وهم "عماد أحمد معوض ٤٨سنة، عامل مصابا بجرح قطعي بالرأس طوله ٥ سم، كسر بالقدم اليسري، نجاح شحاتة محمد 20 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، سعاد محمد محمود ٤٠ سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد سيد صلاح 30 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، عمر أحمد أنور 31 سنة، مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمني، مينا جرجس مايز 26 سنة، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري وجميعهم مقيمون بمدينة المنيا".



وتم نقل مختار أحمد ٣٠ سنة، مصابًا بخلع بالكتف اليمني، أحمد حلمي محمد 23 سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، نعمه ناصر علي ١٧سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراعيين، ومقيمون بمركز بني مزار، أحمد محمد محمود ٣٢ سنة، طبيب بشري، ومقيم بمركز مطاى مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم" إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.



لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرين، إثر حادث سير، وقع صباح اليوم الثلاثاء، بانقلاب سيارة ميكروباص أمام أحد المصانع بالطريق الصحراوي الشرقي، بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى.وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص قادم من محافظة المنيا، في طريقة إلى القاهرة، أمام أحد المصانع بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين.