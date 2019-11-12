Advertisements
Advertisements
Advertisements

"أمطار وسحب ورياح".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:54 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019، من المتوقع أن يكون معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على باقي الانحاء نهاراً لطيف ليلاً.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة شمالاً وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار جنوبا والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط علي البحر المتوسط.

أشارت إلى أن حالة الموج في البحر المتوسط ستكون معتدلة ويتراوح ارتفاع الأمواج ما بين متر ونصف إلى مترين، وحالته معتدله، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1. إلى 1.5 متر.

وتوقعت الهيئة أن تون درجات الحرارة على محافظات مصر كالأتي:
القاهرة 20 32

شبين الكوم 19 32

طنطا 19 31

دمنهور 19 31

الإسكندرية 21 31

بلطيم 20 30

مطروح 15 31

بورسعيد 22 27

دمياط 22 27

الزقازيق 21 32

الإسماعيلية 17 32

السويس 18 32

العريش 16 27

شرم الشيخ 24 31       

الغردقة 22 31

مرسى علم 22 30

الفيوم 19 32

بني سويف 19 32

المنيا 18 32

أسيوط 15 32

سوهاج 16 33

قنا 17 33

الأقصر 19 34

أسوان 20 34  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة حالة الجو الأرصاد أخبار الطقس اليوم أخبار الطقس

أخبار تهمك

عاجل - محمد صلاح يتخذ قرارًا قويًا ضد ليفربول بسبب منتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

منذ حوالي 13 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

منذ حوالي 13 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ حوالي 12 ساعة

KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر YALLA KORA يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش مصر LIVE

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة عاجلة من "السكة الحديد" للمسافرين بالقطارات

منذ 38 دقيقة

"أمطار مرعبة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المناطق وتصدر بيانا مهما (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر بدون تقطيع يلا شووت YOUTUBE LIVE ماتش مصر TIME HD

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل شاهد.. مذيعة "بانوراما" تنهار بالبكاء على الهواء بعد نقل شقيقتها لغرفة العمليات (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| بشرى سارة تسعد ملايين المصريين.. تخفيض أسعار هذه السلع التموينية

منذ ساعتين و 37 دقيقة

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 13 ساعة

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 13 ساعة

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 13 ساعة

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

مفاجأة في طقس العيد.. والأرصاد تعلن درجات الحرارة

أمطار وسحب ورياح وشبورة مائية.. طقس الغد شديد التقلب

شبورة وسحب منخفضة.. تعرف على طقس الأربعاء ودرجات الحرارة بالمحافظات

"أمطار وشبورة مائية".. تعرف على طقس اليوم السبت

"سحب منخفضة ومتوسطة يصاحبها سقوط أمطار".. تعرف على طقس اليوم الأحد

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2019

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:50 م

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

07:18 م

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

07:32 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

07:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status