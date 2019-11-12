"أمطار وسحب ورياح".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019، من المتوقع أن يكون معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على باقي الانحاء نهاراً لطيف ليلاً.





ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة شمالاً وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار جنوبا والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط علي البحر المتوسط.





أشارت إلى أن حالة الموج في البحر المتوسط ستكون معتدلة ويتراوح ارتفاع الأمواج ما بين متر ونصف إلى مترين، وحالته معتدله، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1. إلى 1.5 متر.





وتوقعت الهيئة أن تون درجات الحرارة على محافظات مصر كالأتي:

القاهرة 20 32





شبين الكوم 19 32





طنطا 19 31





دمنهور 19 31





الإسكندرية 21 31





بلطيم 20 30





مطروح 15 31





بورسعيد 22 27





دمياط 22 27





الزقازيق 21 32





الإسماعيلية 17 32





السويس 18 32





العريش 16 27





شرم الشيخ 24 31





الغردقة 22 31





مرسى علم 22 30





الفيوم 19 32





بني سويف 19 32





المنيا 18 32





أسيوط 15 32





سوهاج 16 33





قنا 17 33





الأقصر 19 34





أسوان 20 34