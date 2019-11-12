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ملك الفيديو ومكتشف النجوم ومن أشهر مخرجي الدراما.. نور الدمرداش في ذكرى ميلاده

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:54 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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يحل اليوم ذكرى ميلاد مكتشف النجوم وأشهر مخرجي الدراما العبقري نور الدمرداش، الذي أطلق عليه ملك الفيديو بعد تركه بصمة قوية في السينما والدراما.

نرصد لكم بوابة "الفجر الفني" معلومات عن المخرج والفنان نور الدمرداش في السطور التالية:

1- ولد 12 من نوفمبر عام 1925 مواليد طنطا.

2- حصل على بكالوريوس التجارة عام 1955 ثم بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1956.

3- بدأ حياته الفنية على خشبة المسرح وعمل في فرقة زكي طليمات.

4- شارك في العديد من الأعمال السينمائية في التمثيل والإخراج ومن أبرز أعماله فيلم صغبرة على الحب مع السندريلا سعاد حسني.

5- تولى أكثر من منصب خلال مشواره الفني ومنهم مراقب عام التمثيليات ومراقب عام البرامج الفنية، ثم عمل رئيسًا للقناة الأولى، وآخر منصب حصل عليه نائب رئيس التليفزيون.

6- مكتشف النجوم اكتشف خلال مشواره الفني العديد من النجوم وهم محمود عبد العزيز، ممدوح عبد العليم، معالي زايد، دلال عبد العزيز، مجدي وهبه، ومن النجوم العرب طلال مداح، محمد عبده.

7- تزوج من النجمة الكبيرة كريمة مختار وأنجب منها الإعلامي معتز الدمرداش، وشريف وهبة وأحمد.

8- شقيق الفنان مصطفى الدمرداش وهو مخرج مسرحي وشارك في العديد من الأعمال التليفزيونية وآخرها العطار والسبع بنات وزوجته الفنانة سامية أمين ونجله الفنان أحمد الدمرداش.

9- رحل عن عالمنا ملك الفيديو نور الدمرداش يوم 7 من فبراير عام 1994 عن عمر يناهز 69 عامًا اثر ازمة قلبية مفاجئة.

ملك الفيديو ومكتشف النجوم ومن أشهر مخرجي الدراما.. نور الدمرداش في ذكرى ميلاده
ملك الفيديو ومكتشف النجوم ومن أشهر مخرجي الدراما.. نور الدمرداش في ذكرى ميلاده
ملك الفيديو ومكتشف النجوم ومن أشهر مخرجي الدراما.. نور الدمرداش في ذكرى ميلاده
ملك الفيديو ومكتشف النجوم ومن أشهر مخرجي الدراما.. نور الدمرداش في ذكرى ميلاده
ملك الفيديو ومكتشف النجوم ومن أشهر مخرجي الدراما.. نور الدمرداش في ذكرى ميلاده
ملك الفيديو ومكتشف النجوم ومن أشهر مخرجي الدراما.. نور الدمرداش في ذكرى ميلاده
ملك الفيديو ومكتشف النجوم ومن أشهر مخرجي الدراما.. نور الدمرداش في ذكرى ميلاده
ملك الفيديو ومكتشف النجوم ومن أشهر مخرجي الدراما.. نور الدمرداش في ذكرى ميلاده
ملك الفيديو ومكتشف النجوم ومن أشهر مخرجي الدراما.. نور الدمرداش في ذكرى ميلاده
ملك الفيديو ومكتشف النجوم ومن أشهر مخرجي الدراما.. نور الدمرداش في ذكرى ميلاده
ملك الفيديو ومكتشف النجوم ومن أشهر مخرجي الدراما.. نور الدمرداش في ذكرى ميلاده
ملك الفيديو ومكتشف النجوم ومن أشهر مخرجي الدراما.. نور الدمرداش في ذكرى ميلاده
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مشاهير الفجر الفني الدمرداش

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