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عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:11 ص
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بهاء أبو العطا
بهاء أبو العطا
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أعلنت إسرائيل صباح اليوم الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا شرق غزة. 

وقال جيش الاحتلال في بيان له: "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام تم في الساعة الأخيرة استهداف مبنى تواجد في داخله أبرز قادة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة بهاء أبو العطا".

واتهم جيش الاحتلال "أبو العطا"، بأنه قاد العمليات ومحاولات استهداف مواطني إسرائيل وجنود جيش الاحتلال بطرق مختلفة ومن بينها إطلاق قذائف صاروخية وعمليات قنص وإطلاق طائرات مسيرة وغيرها.

كما أعلن جيش الاحتلال عن تعزيز قواته واستعداده لمجموعة واسعة من السيناريوهات الهجومية والدفاعية.
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الكلمات المفتاحية

غزة بهاء أبو العطا الجهاد الإسلامي أخبار

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