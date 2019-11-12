عاجل.. انفجار في حي الشجاعية بغزة

كشفت وسائل إعلام محلية، وقوع انفجار في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.





يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل اغتيال القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا شرق غزة.





وقال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي: "في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام، تم في الساعة الأخيرة استهداف مبنى تواجد في داخله أبرز قادة حركة ‎الجهاد الإسلامي في قطاع ‎غزة ‎بهاء أبو العطا".