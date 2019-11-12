Advertisements
Advertisements
Advertisements

نكشف عن مكان وموعد عرض توابيت خبيئة العساسيف للجمهور

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:25 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
حسام زيدان
Advertisements
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الأثار عن أول مكان سوف يتم فيه عرض توابيت خبيئة العساسيف للجمهور، حيث سيتم عرض عدد من التوابيت بشكل مؤقت في متحف التحرير لحين عرضها النهائي في المتحف المصري الكبير.

وقالت مصادر للفجر -رفضت ذكر اسمها-إن الوزارة تقوم حاليًا بتجهيز عدد من توابيت خبيئة العساسيف للعرض المؤقت في المتحف المصري بالتحرير، وسيكون الكشف عن هذه التوابيت وعرضها للجمهور يوم الاحتفال بعيد ميلاد المتحف 15 نوفمبر الجاري.

وأضافت أن العدد المقرر عرضه في المتحف المصري يقترب من خمسة أو ست توابيت، وأكد أن التوابيت تم نقلها بالفعل تمهيدًا لعرضها مؤقتًا في المتحف المصري بالتحرير، وذلك لكي يشاهد الشعب المصري والسائح الأجنبي جزء من هذا الكشف العظيم ولا ينتظر حتى افتتاح المتحف المصري الكبير بميدان الرماية.

وخبيئة العساسيف تضم 30 تابوت خشبي آدمي ملون لرجال و سيدات و أطفال، تم الكشف عنهم بالوضع الذي تركهم عليه المصري القديم، توابيت مغلقة بداخلها المومياوات، مجمعين في خبيئة في مستويين الواحد فوق الآخر، ضم المستوي الأول 18 تابوت و المستوي الثاني 12 تابوتا، بجبانة العساسيف بالقرنة غربي الأقصر في 13 أكتوبر الماضي.

وكانت وزارة الأثار قد أعلنت عن الكشف عنهم بحضور وزير الأثار والدكتور زاهي حواس والدكتور مصطفى وزيري وقيادات محافظة الأقصر الشعبية والرسمية.

وبدأت القصة الأحد 13 أكتوبر عندما علمت الفجر من خلال مصادر خاصة لها بوزارة الآثار عن العثور على 8 توابيت أثرية في منطقة جبانة العساسيف وأكد المصدر على أن الأمر سيكون بداية لكشف أثري ضخم.

وزير الأثار والأمين العام في الأقصر
وفور إبلاغ وزير الأثار الدكتور خالد العناني سافر إلى الأقصر مرة أخرى حيث غادرها الجمعة الماضية بعد الإعلان عن كشف أثري في وادي القرود بالبر الغربي، ورافق الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار الوزير في رحلته لمعاينة بدايات المشف الجديد.

ارتفاع عدد التوابيت المكتشفة
علمت الفجر أنه باستمرار البحث ارتفع عدد التوابيت المكتشفة حتى مساء الاثنين إلى ما يقرب من 14 تابوتًا منها توابيت مذهبة، وهو الأمر الذي دفع وزارة الأثار لإعلان حالة الاستعداد القصوى لاستقبال هذه التوابيت كما يليق بها.

مؤتمر صحفي واستعدادات خاصة
وأعلن وزير الأثار عن إنعقاد مؤتمرًا صحفيًا بجبانة العساسيف للإعلان عن هذا الكشف الضخم، وتم استدعاء جميع المرممين بالأقصر للعناية بالتوابيت المستخرجة وذلك وفق أحدث المعايير المتبعة في الترميم حسبما أفاد المصدر الخاص للفجر.

ارتفاع عدد التوابيت إلى 30 تابوتًا 
وفي صباح اليوم الثلاثاء توالت بيانات وزارة الأثار تفيد أن عدد التوابيت 30 تابوتًا مع صور من داخل الموقع، وخي توابيت خشبية ملونة ترجع لعصر الأسرة 22.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نقل خبيئة العساسيف متحف خبيئة العساسيف التحرير

أخبار تهمك

عاجل شاهد.. مذيعة "بانوراما" تنهار بالبكاء على الهواء بعد نقل شقيقتها لغرفة العمليات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر YALLA KORA يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش مصر LIVE

منذ حوالي 11 ساعة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر بدون تقطيع يلا شووت YOUTUBE LIVE ماتش مصر TIME HD

منذ حوالي 11 ساعة

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الأرصاد": موجة طقس سيئ تضرب مصر في هذا الموعد.. والأرصاد تكشف التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - محمد صلاح يتخذ قرارًا قويًا ضد ليفربول بسبب منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 11 ساعة

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 12 ساعة

فنان شهير يتحول حفل عيد ميلاده إلى عزاء بسبب وفاة هيثم أحمد زكي (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

"أمطار مرعبة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المناطق وتصدر بيانا مهما (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

منذ حوالي 12 ساعة

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ حوالي 11 ساعة

تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

وصول وزير الآثار وحواس لمقر مؤتمر الإعلان عن خبيئة العساسيف

مدير آثار المتحف الكبير يكشف تفاصيل عن توابيت خبيئة العساسيف

شاهد.. لحظة فتح أول تابوت من خبيئة العساسيف عمره 3000 سنة

تعرف على مكان عرض توابيت خبيئة العساسيف بعد الكشف عنها

تعليق "زاهي حواس" على كشف خبيئة العساسيف بالأقصر

العناني: فخور بالعمل مع زملائي أصحاب الكشف الكبير (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:50 م

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

07:18 م

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

07:32 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

07:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status