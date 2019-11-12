نكشف عن مكان وموعد عرض توابيت خبيئة العساسيف للجمهور

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الأثار عن أول مكان سوف يتم فيه عرض توابيت خبيئة العساسيف للجمهور، حيث سيتم عرض عدد من التوابيت بشكل مؤقت في متحف التحرير لحين عرضها النهائي في المتحف المصري الكبير.



وقالت مصادر للفجر -رفضت ذكر اسمها- إن الوزارة تقوم حاليًا بتجهيز عدد من توابيت خبيئة العساسيف للعرض المؤقت في المتحف المصري بالتحرير، وسيكون الكشف عن هذه التوابيت وعرضها للجمهور يوم الاحتفال بعيد ميلاد المتحف 15 نوفمبر الجاري.



وأضافت أن العدد المقرر عرضه في المتحف المصري يقترب من خمسة أو ست توابيت، وأكد أن التوابيت تم نقلها بالفعل تمهيدًا لعرضها مؤقتًا في المتحف المصري بالتحرير، وذلك لكي يشاهد الشعب المصري والسائح الأجنبي جزء من هذا الكشف العظيم ولا ينتظر حتى افتتاح المتحف المصري الكبير بميدان الرماية.



وخبيئة العساسيف تضم 30 تابوت خشبي آدمي ملون لرجال و سيدات و أطفال، تم الكشف عنهم بالوضع الذي تركهم عليه المصري القديم، توابيت مغلقة بداخلها المومياوات، مجمعين في خبيئة في مستويين الواحد فوق الآخر، ضم المستوي الأول 18 تابوت و المستوي الثاني 12 تابوتا، بجبانة العساسيف بالقرنة غربي الأقصر في 13 أكتوبر الماضي.



وكانت وزارة الأثار قد أعلنت عن الكشف عنهم بحضور وزير الأثار والدكتور زاهي حواس والدكتور مصطفى وزيري وقيادات محافظة الأقصر الشعبية والرسمية.



وبدأت القصة الأحد 13 أكتوبر عندما علمت الفجر من خلال مصادر خاصة لها بوزارة الآثار عن العثور على 8 توابيت أثرية في منطقة جبانة العساسيف وأكد المصدر على أن الأمر سيكون بداية لكشف أثري ضخم.



وزير الأثار والأمين العام في الأقصر

وفور إبلاغ وزير الأثار الدكتور خالد العناني سافر إلى الأقصر مرة أخرى حيث غادرها الجمعة الماضية بعد الإعلان عن كشف أثري في وادي القرود بالبر الغربي، ورافق الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار الوزير في رحلته لمعاينة بدايات المشف الجديد.



ارتفاع عدد التوابيت المكتشفة

علمت الفجر أنه باستمرار البحث ارتفع عدد التوابيت المكتشفة حتى مساء الاثنين إلى ما يقرب من 14 تابوتًا منها توابيت مذهبة، وهو الأمر الذي دفع وزارة الأثار لإعلان حالة الاستعداد القصوى لاستقبال هذه التوابيت كما يليق بها.



مؤتمر صحفي واستعدادات خاصة

وأعلن وزير الأثار عن إنعقاد مؤتمرًا صحفيًا بجبانة العساسيف للإعلان عن هذا الكشف الضخم، وتم استدعاء جميع المرممين بالأقصر للعناية بالتوابيت المستخرجة وذلك وفق أحدث المعايير المتبعة في الترميم حسبما أفاد المصدر الخاص للفجر.



ارتفاع عدد التوابيت إلى 30 تابوتًا

وفي صباح اليوم الثلاثاء توالت بيانات وزارة الأثار تفيد أن عدد التوابيت 30 تابوتًا مع صور من داخل الموقع، وخي توابيت خشبية ملونة ترجع لعصر الأسرة 22.