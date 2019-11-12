خاليلوزيتش يكشف عن بديل عبد الرازق حمدالله بقائمة المغرب

أبدى الصربي وحيد خاليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، إستيائه الشديد من إعلان عبدالرازق حمدالله مهاجم النصر السعودي، إعتزاله اللعب دوليا قبل إنطلاق مشوار التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.





وأكدت تقارير صحفية مغربية، أن خاليلوزيتش استشاط غضبا، بعدما علم بخروج عبدالرازق حمدالله وإعلان إعتزاله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم تواجده بالقائمة التي تستعد لمواجهتي بوروندي وموريتانيا.





وأضافت التقارير، أن خاليلوزيتش سيتحدث من خلال مؤتمر صحفي خلال الساعات المقبلة، من أجل توضيح ما حدث رغم ضمه للاعب عبدالرازق حمدالله، والكشف عن بديله قبل الجولة الأولى.





وإختتمت التقارير، أن خاليلوزيتش بات يدرس جيداً إستعادة إسماعيل الحداد بعدما تم استبعاده مؤخرا، حتى يكون خير بديل للمعتزل دوليا عبدالرازق حمدالله.





وأعلن عبدالرازق حمدالله نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي والمنتخب المغربي، عن إعتزاله اللعب دوليا بصفة رسمية وتعليق حذائه، مكتفيا بالمسابقات المحلية.





وجاء قرار عبدالرازق حمدالله لاعب النصر بالاعتزال، خلال فترة قضائه إجازته بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث كتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" "السلام عليكم ورحمة الله، لقد قررت أن اعتزل اللعب دوليًا".





وكان الصربي خاليلوزيتش المدير الفني الحالي للمغرب، قام باستدعاء حمدالله، استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021، ليرفض اللاعب بعدها الالتزام بالقرار وفضل عدم الانضمام.





وتحدث حمدالله فيما بعد عن ذلك الموقف، مؤكدا أن الأمر لم يكن مثلما تم وصفه وأنه لم يمانع الانضمام، ولكن هناك ظروف هي من منعته بالتواجد، موضحا أنه تحت أمر بلاده في أي وقت قبل أن يعلن الاعتزال اليوم بصفة رسمية.



