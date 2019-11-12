"أمطار مرعبة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المناطق وتصدر بيانا مهما (فيديو)

قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الأيام المقبلة سوف تشهد أمطار غزيرة ورعدية بالقاهرة.





ولفت "صابر" في مداخلة مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، إلى أن هذه الأجواء سوف تستمر من يوم الأربعاء، حت يوم الجمعة، على أن يبدأ الطقس في التحسن بدءا من يوم السبت المقبل.





وأشار القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن السواحل الشمالية والوجه البحري، سوف تشهد أمطار غزيرة ورعدية في بعض الأحيان يوم الخميس.





ولفت إلى أن مناطق جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر، سوف تصل الأمطار فيها إلى حد السيول.





ونصح المواطنين الذين يقودون سيارات على الطرق، بالتزام الهدوء، خاصة على الطرق السريعة.





وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس الثلاثاء 12 نوفمبر 2019، أوضحت فيه أنه يسود طقس معتل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على باقي الانحاء نهاراً لطيف ليلاً.





وأوضحت أنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة شمالاً وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار جنوبا والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط علي البحر المتوسط.





أما بالنسبة لحالة الموج، فقد أشارت إلى أن البحر المتوسط سيكون ارتفاع الأمواج ما بين متر ونصف إلى مترين، وحالته معتدله، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1. إلى 1.5 متر.





وتوقعت الهيئة أن تون درجات الحرارة على محافظات مصر كالأتي:

القاهرة 20 32





شبين الكوم 19 32





طنطا 19 31





دمنهور 19 31





الإسكندرية 21 31





بلطيم 20 30





مطروح 15 31





بورسعيد 22 27





دمياط 22 27





الزقازيق 21 32





الإسماعيلية 17 32





السويس 18 32





العريش 16 27





شرم الشيخ 24 31





الغردقة 22 31





مرسى علم 22 30





الفيوم 19 32





بني سويف 19 32





المنيا 18 32





أسيوط 15 32





سوهاج 16 33





قنا 17 33





الأقصر 19 34





أسوان 20 34



