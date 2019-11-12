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أحمد فتوح يتحدث لـ"الفجر الرياضي" عن حلم المنتخب الأولمبي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:56 ص
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أحمد أبو الفتوح
أحمد أبو الفتوح
محمد الصو
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أشاد أحمد فتوح الظهير الأيسر لمنتخب مصر، ونادى سموحة بآداء منتخب مصر الأولمبي أمام منتخب غانا الأولمبي، في اللقاء الذى أقيم بينهما أمس علي ستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب والمقامة بمصر في نوفمبر الجاري والمؤهلة للأولمبياد بطوكيو العام المقبل 2020.

تصريحات أبو الفتوح لـ"لفجر الرياضي"
وقال أحمد فتوح ظهير منتخب مصر ونادى سموحه، في تصريحات خاصة ل"الفجر الرياضي" :" الحمدلله مباراة صعبة وكانت صعوبتها الكبيرة في إحراز هدفين في مرمانا ولكن نحن كلاعبين نلعب بروح حتي الدقيقة الأخيرة، وبالفعل نثق في أنفسنا دائما، وكنا الأفضل أمام غانا تستحق الفوز ".

وأضاف :" الحمدلله إننا إستطعنا العودة خلال اللقاء وإحراز ثلاث أهداف، بسبب الجماهير التى ساندتنا طوال اللقاء حتى اللحظة الأخيرة، بجانب الروح بيننا كجهاز فنى وكلاعبين والحمدلله علي التأهل ونوعد الجميع بالمزيد".
وتابع :" كابتن شوقي غريب تحدث معنا بين الشوطين وأشاد بمستوانا أمام غانا وقال لنا حرام لو مكسبناش منتخب غانا اليوم، والحمدلله في الشوط الثانى رغم صعوبة المباراة بعد الهدف الثانى الذى دخل في مرمانا مع بداية الشوط الثاني، إستظعنا العودة بمساعدة الجماهير التى قامت بتشجيعنا طوال اللقاء ".

أبو الفتوح يكشف سر إنتزاعه لفوطة حارس غانا "

وعن اللقطة الشهيرة خلال اللقاء عندما قام فتوح بإنتزاع" فوطة "خاصة بحارس غانا، قال اللاعب عن هذه الواقعه :" كابتن محمد شوقي قال لي شيله قمت بالفعل بذلك ".

وكان أحمد فتوح قد إنتزع فوطة حارس منتخب غانا والذى كان يضعها في مرماه، قبل أن يقوم إدارى المنتخب بإنتزاعها وخروجها خارج الملعب.

وأختتم حديثه، قائلاً :" نوعد الجماهير المصرية إننا نفوز بالبطولة ونصعد للأولمبياد طوكيو بإذن الله ".

وحقق منتخب مصر فوز كبير علي نظيره منتخب غانا بثلاثيه مقابل هدفين، في لقاء دراماتيكي كبير بين المنتخبين بعدما تقدم المنتخب الغانى فى بداية اللقاء عن طريق يبواه ثم تعادل مصطفي محمد لمصر ومع بداية الشوط الثانى سجل أوبينج هدف التقدم لغانا قبل أن تحرز مصر هدفين في الدقائق 82 و88 من زمن المباراة عن طريق رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان.

ويذكر أن أحمد فتوح يقدم مستوي متميز خلال البطولة الإفريفية رفقة منتخب مصر وإستطاع صناعة هدفين في مباراتان أمام مالي وغانا بعرضيات رلئعه علي رأس مهاجم المنتخب الأولمبي ونادى الزمالك مصطفي محمد.
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