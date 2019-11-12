غياب ثلاثي برشلونة عن مواجهة دورتموند في أبطال أوربا

يبدو أن معاناة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، لن تكون هذا الموسم مع النتائج السلبية وتراجع المستوى فقط، ولكنها توجهت ناحية ضرب الفريق بالإصابات.





ويعيش فريق البلوجرانا، فترة صعبة قبل مواجهة بروسيا دورتموند الألماني، بعد التأكد من غياب ثلاثة لاعبين بسبب الإصابة والإيقافات.





وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو الكتالونية" أن هناك ثلاثة غيابات جديدة ضربت صفوف برشلونة، ولن يكونوا متواجدين في المباراة المقبلة للفريق أمام بوروسيا دورتموند في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأشارت الصحيفة إلى أن كل من جوردي ألبا ونيلسون سيميدو سيغيبان للإصابة بالإضافة إلى جيرارد بيكيه الموقوف لتراكم البطاقات الصفراء.





ويستضيف برشلونة نظيره بروسيا دورتموند الألماني، يوم 27 من الشهر الجاري على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.



