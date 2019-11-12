7 مرشحين لجائزة إسماعيل فهد إسماعيل للرواية القصيرة

أعلنت جائزة إسماعيل فهد إسماعيل للرواية القصيرة المخطوطة يوم الاثنين القائمة القصيرة لدورتها الأولى والتي ضمت سبعة مرشحين من ست دول عربية.





وضمت القائمة (ليل طنجة) للمغربي محمد سعيد أحجيوج و(فوبيا الوجوه) للبحرينية تقوى محمد جواد و(سلام بتوقيت الحرب) للفلسطينية عبلة غسان جابر و(فطومة) للسوداني مهند ميرغني الفكي و(آسر والصياد) للسعودي وليد جهز السبيعي إضافة (تايم لاين) لعبد الرحمن كمال السعيد و(الكفر) لأحمد أبو السعد عبد الغني من مصر.





والجائزة التي تحمل اسم الكاتب الكويتي إسماعيل فهد إسماعيل (1940-2018) أطلقتها دار العين للنشر بالقاهرة للمبدعين دون سن الأربعين ”لتشجيع الشباب كواحدة من سمات الكاتب الراحل“.



