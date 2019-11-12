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خبر صادم للأهلي بسبب نجم الفريق

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:06 ص
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لاعبي النادي الأهلي
لاعبي النادي الأهلي
محمد الصو
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بات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهدداً بالبقاء داخل صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتلقى رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق والمنتخب الوطني الأوليمبي، عدة عروض خارجية أبرزها من الدوري الإيطالي، للعب ضمن صفوفها خلال بداية العام الجديد.

ويرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، في إستمرار اللاعب داخل صفوفه، إلا أن المقابل المادي الكبير من إدارة ناديه هيدرسيفيلد الإنجليزي، تحول دون بقائه.

ويلعب صبحي ضمن صفوف الأهلي معارا من جانب نادي هيدرسيفيلد يونايتد الإنجليزي لمدة عام، حيث إشترط النادي الإنجليزي الحصول على مبلغ 7 ملايين جنية إسترليني من أجل الموافقة على بيعه للقلعة الحمراء.

ويتواجد حالياً رمضان صبحي مع المنتخب الوطني الأوليمبي، للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية بالوقت الحالي والمؤهلة لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات على ملعبي السلام والقاهرة.

وإفتتح المنتخب الوطني مشواره بالفوز على منتخب مالي الأوليمبي، بهدف دون رد واحتل صدارة مجموعته التي تضم أيضا "غانا والكاميرون" والذي تعادلا سويا بهدف لكل فريق بالجولة الأولى.
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مصر لاعبي النادي الأهلي كرة القدم رمضان صبحي الليلة الدوري المصري الدوري الإنجليزي الأهلي

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