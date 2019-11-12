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موعد مباراة نيجيريا ضد زامبيا اليوم الثلاثاء 12/11/2019 في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:40 ص
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منتخب نيجيريا
منتخب نيجيريا
محمد الصو
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يستعد ملعب السلام الدولي، لاستضاقة مباراة قوية بين منتخبي زامبيا الأوليمبي ونيحييريا الأوليمبي، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالفترة من 8 نوفمبر حتى 22 من نفس الشهر، بمشاركة 8 منتخبات على ملعبي القاهرة والسلام، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويدخل المنتخب النيجيري، المباراة وهو يطمح في تحقيق الفوز دون غيره أملا في الحفاظ على آماله واللحاق بركب المتأهلين للدور النصف النهائي.

وتلقى المنتخب النيجيري، هزيمة أمام منتخب ساحل العاج، بالجولة الأولى بهدف دون رد والتي أقيمت السبت الماضي لحساب المجموتة الثانية.

على الجانب الآخر يسعى المنتخب الزامبي، لتحقيق نتيجة إيجابية وتحقيق الفوز بعد تعادله بالجولة الأولى أمام جنوب إفريقيا، سلبيا بدون أهداف.

موعد مباراة نيجيريا وزامبيا بأمم إفريقيا تحت 23 عاما

وتقام مباراة منتخب نيجيريا الأوليمبي ضد منتخب زامبيا الأوليمبي، اليوم الثلاثاء على ملعب السلام في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب نيجيريا الأوليمبي ومنتخب زامبيا الأوليمبي

ومن المقرر أن تذاع مباراة منتخب نيجيريا الأوليمبي ضد منتخب زامبيا الأوليمبي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD10، وقنوات تايم سبورتس الأرضية TIME SPORTS الناقل الحصري لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

ترتيب الفريقين بالمجموعة الثانية

ويحتل المنتخب النيجيري المركز الأخير بدون أي نقاط بعد الهزيمة من ساحل العاج صاحب الصدارة بثلاث نقاط، بينما يحتل زامبيا المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة بالتساوي مع جنوب إفريقيا صاحب المركز الثاني في المجموعة.
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