Advertisements
Advertisements
Advertisements

إنجاز للوساطة الأمريكية بشأن سد النهضة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:09 ص
Advertisements
سد النهضة
سد النهضة
أمنية فوزي
Advertisements
أوضح السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية الأسبق، أهمية الوساطة الأمريكية في مفاوضات أزمة سد النهضة، قائلًا إن الإنجاز الذي تم في هذه المفاوضات، هو أنه تم التوافق على خارطة طريق؛ مدتها قصيرة قد تستغرق ثلاثة أشهر.

وأَضاف "الحفني"، خلال حواره مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن خارطة الطريق سيتخللها أكثر من اجتماع؛ بعضها في المنطقة، وبعضها في واشنطن، موضحًا أن المأمول هو التوصل لاتفاق شامل ومستدام بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وتابع: "كلنا أمل في أن يسهم الدور الأمريكي كوسيط في الوصول إلى تفاهم في هذا الموضوع، وأن يدرك الجانب الإثيوبي كل المفاوضات التي شاهدناها في الفترة الأخيرة، وأن يدرك أن من مصلحة الدول الثلاث الوصول إلى تفاهم في هذا الشأن".

وعلق بقوله: "تم إضاعة الكثير من الوقت في هذه المفاوضات، منذ 2011 إلى 2019"، مؤكدًا أن مصر مقبلة على هذه المفاوضات بكل النوايا الحسنة، للوصول إلى تفاهم يفيد كل الأطراف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مفاوضات سد النهضة سد النهضة أزمة سد النهضة

أخبار تهمك

رسالة عاجلة من "السكة الحديد" للمسافرين بالقطارات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل شاهد.. مذيعة "بانوراما" تنهار بالبكاء على الهواء بعد نقل شقيقتها لغرفة العمليات (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ حوالي 15 ساعة

تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

منذ حوالي 15 ساعة

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. انقلاب رينيه فايلر على "ثلاثي" الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل| بشرى سارة تسعد ملايين المصريين.. تخفيض أسعار هذه السلع التموينية

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 16 ساعة

فنان شهير يتحول حفل عيد ميلاده إلى عزاء بسبب وفاة هيثم أحمد زكي (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

منذ حوالي 16 ساعة

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

"أمطار مرعبة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المناطق وتصدر بيانا مهما (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 15 ساعة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر بدون تقطيع يلا شووت YOUTUBE LIVE ماتش مصر TIME HD

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - محمد صلاح يتخذ قرارًا قويًا ضد ليفربول بسبب منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر YALLA KORA يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش مصر LIVE

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:50 م

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

07:18 م

عاجل.. انقلاب رينيه فايلر على "ثلاثي" الأهلي

09:58 ص

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

08:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status