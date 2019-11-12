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عاجل شاهد.. مذيعة "بانوراما" تنهار بالبكاء على الهواء بعد نقل شقيقتها لغرفة العمليات (فيديو)

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:43 ص
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بوابة الفجر
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انهارت مذيعة قناة "بانوراما"، سالي فؤاد من البكاء، على الهواء خلال حديثها عن الوحدة وما تعرض له الفنان الراحل هيثم أحمد زكي من مشاكل بسببها.

وناشدت الجميع بالدعاء لشقيقتها الوحيدة، التي تم نقلها للمستشفى وستخضع  لإحدى العمليات الجراحية.

وعلقت: "بتمنى تدعو لأختي الوحيدة في أوضة العمليات وهروحلها بعد الهوا".

كانت فؤاد أكدت أن الوحدة التي عاشها هيثم زكي، قبل وفاته هي "درس من الله للجميع، لأن الحياة أصبحت تعج بالأشخاص الذين يعانون من الوحدة سواء صغارا أم كبارا".

وأشارت سالي إلى أن هيثم كان وحيدا ويتحدث دائما عن معاناته من الوحدة، فيما يعيش أشخاص أخرون متقوقعون على أنفسهم لا يشكون أبدا مما يعانون.
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هيثم أحمجد زكي مذيعة بكاء بانوراما

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