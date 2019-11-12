عاجل.. استبعاد رحيم ستيرلينج من معسكر إنجلترا بعد اشتباك مع لاعب ليفربول

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا استبعاد رحيم سترلينج مهاجم نادي مانشستر سيتي من مباراة المنتخب الإنجليزي أمام الجبل الأسود ضمن منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة لليورو وذلك بعد مواجهته واشتباكه مع جوميز مدافع نادي ليفربول في معسكر المنتخب الإنجليزي.





وكانت قد أفادت صحيفة الديلي ميل اللريطانية منذ قليل بنشوب خلاف بين لاعبو المنتخب الإنجليزي، تدخل اللاعبين على إثره، لفض الإشتباك بالأيدي في معسكر المنتخب الإنجليزي بين چو جوميز ظهير أيمن نادي ليفربول ورحيم سترلينج مهاجم نادي مانشستر سيتي".





وبدأ الأمر عقب مزاح بين نجمي المنتخب الإنجليزي، خرج عن السيطرة، حول نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الأخيرة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريمير ليج" والتي جمعت بين الفريقين مساء الأحد علي ملعب انفيلد الدولي وشهدت فوز الريدز علي حساب نظيره فريق مانشستر سيتي.





وكان نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قد حقق فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".



