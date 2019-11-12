عاجل.. "شوبير" يكشف عن اللحظات العصيبة في حياة اللاعب علاء علي قبل وفاته

ونشر "شوبير" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، يوضح خلالها أصعب اللحظات التي مر بها اللاعب قبل وفاته أمس الإثنين.

ونشر "شوبير" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، يوضح خلالها أصعب اللحظات التي مر بها اللاعب قبل وفاته أمس الإثنين.

وكتب شوبير: "اللحظات العصيبة في حياة الراحل علاء علي بدأت من خلال مباراة الاسماعيلي وبتروجت الودية التي تعرض فيها للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وفي الوقت نفسه بدأت تظهر عليه أعراض الورم الحميد وبعد تعافى اللاعب من الإصابة لم يشارك في مباريات فريقه الذي كان يقترب من الهبوط لدوري المظاليم.

وكتب شوبير: "اللحظات العصيبة في حياة الراحل علاء علي بدأت من خلال مباراة الاسماعيلي وبتروجت الودية التي تعرض فيها للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وفي الوقت نفسه بدأت تظهر عليه أعراض الورم الحميد وبعد تعافى اللاعب من الإصابة لم يشارك في مباريات فريقه الذي كان يقترب من الهبوط لدوري المظاليم.

وتابع شوبير أثناء البطولة الافريقية الماضية بدأ يشعر اللاعب مجددا بحالة من عدم الاتزان وفقدان الوعي وتلقى عرضا من حرس الحدود إلا أن القدر لم يكن رحيما به وفي الوقت الذي كان يستعد فيه اللاعب للذهاب ومقابلة طارق العشري المدير الفني للحرس تعرض للإغماء داخل المنزل وتوجه لطبيب ليتشف معاناته من ورم حميد وحاجته إلى تدخل جراحي.













علاء علي يعود للملاعب قبل أيام من وفاته





وقام بعمل الجراحة وتم إزالة الورم ولكن قدمه ويده اليسرى عانوا من الشلل التام وبدأ في التحرك من خلال جلسات العلاج الطبيعي حتى عادوا للعمل بشكل طبيعي بعد 30 جلسة من العلاج الطبيعي أخرهم كانت منذ ثلاثة أسابيع وبدأ اللاعب يمارس حياته بشكل طبيعي وتوجه إلى صالة الألعاب البدنية لاستعادة اللياقة البدنية والعودة للملاعب من جديد.







