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أول تعليق من البرلمان على وفاة 5 سقطوا في بالوعة بالمنوفية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:45 ص
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بالوعة
بالوعة
كساب أحمد
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قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة حالات الوفاة نتيجة السقوط في بالوعات الصرف الصحي، بصورة لم تكن معتادة من قبل.

وتابع "السجيني" خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أنه ينتظر تحقيقات النيابة حول وفاة 5 أشخاص في بالوعة صرف صحي بالمنوفية.

ولفت إلى أن اللجنة قامت منذ شهرين بمخاطبة كافة المسؤولين في شبكة الصرف الصحي على هذه المشكلة، وتنم وضع خريطة طريقة واضحة لإنهاء هذه المشكلة، مضيفًا أن مسؤولية سرقة عطاء بالوعة الصرف الصحية مسؤولة اجتماعية وجنائية.

وأضاف أن الداخلية قامت بضبط الكثير من عصابات غطاء بالوعات الصرف الصحي، ويتم العمل حاليًا على تغيير أغطية بالوعات الصرف الصحي من مادة أخرى خلاف الظهر، حتى لا يتم سرقته، معقبًا: "الغطاء الجديد تكلفته 2000 جنيه ومصنوع من الظهر الرمادي الذي لا يتم اعادة تدويره، بينما القديم تكلفته تقدر بـ5 آلاف جنيه".
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