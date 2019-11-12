نجيب ساويرس عن "نكتة" لبنان: "إحنا شعب بنحب الضحك" (فيديو)





قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إنه يعشق لبنان واللبنانيين، متابعًا: "نكت لبنان كانت مزحة، وإحنا شعب بنحب الضحك ودمنا خفيف ومجاش زينا، ولكن بعض الناس حاولت تاخد بونط"، مشددًا على أنه لم يقصد أي سخرية من لبنان.وكشف "ساويرس"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، تفاصيل أزمته مع الإعلامية اللبنانية ليليان داوود، قائلًا: "ليليان داوود كانت عايزة تاخد بونط".وعلق، قائلًا: "اللي عايز يدخل في خناقة معايا أهلًا بيه"، متابعًا: "أنا عايز أقولها خليكي في لبنان، إنتي حاطة نقرك من نقر مصر ليه طول الوقت"، موضحًا أنه رفض أن يدعها تترك القناة عندما كان صاحبها، وعندما باع القناة قالت إنها لها أموال في القناة وأعطاها لها، رغم أنه لم يكن مالكًا للقناة وقتها.