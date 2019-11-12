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عاجل - بعد تألقه.. رمضان صبحي يخضع لاختبار كشف المنشطات

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:50 ص
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
السيد علي
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خضع رمضان صبحي قائد المنتخب الاوليمبي، ونجم النادي الأهلي،  لكشف المنشطات عقب مواجهة المنتخب الوطني أمام غانا ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، المقامة في مصر والمؤهلة لأولبمياد طوكيو 2020.  

وتخلف رمضان عن بعثة المنتخب الوطنى التى توجهت لفندق الاقامة، حيث انتظر مع طبيب المنتخب للخضوع لكشف المنشطات، بمعرفة مسئولى الكاف، والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات " النادو" .

وكان قد حسم المنتخب المصري نتيجة مواجهة نظيره الغاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المقامة في مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة.

ووضع المنتخب المصري قدماً في بلوغ التأهل لأولمبياد طوكيو القادمة بعد الفوز اليوم على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين والتأهل لنصف نهائي البطولة المقامة حالياً في مصر.

وأحرز أهداف منتخب مصر مصطفي محمد في الشوط الأول فيما سجل رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان ثنائية الشوط الثاني، بينما سجل هدفي منتخب غانا ياو يبواه في الشوط الأول وسامويل أوبينج في الشوط الثاني.
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الكلمات المفتاحية

منتخب مصر الاولمبي ضد غانا رمضان صبحي

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