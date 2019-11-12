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خناقة بالأيدي في معسكر إنجلترا بين لاعبي ليفربول و مانشستر سيتي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:43 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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قالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية الشهيرة أن لاعبي نادي ليفربول و نظيره نادي مانشستر سيتي دخلوا في اشتباك بالأيدي اليوم في معسكر منتخب إنجلترا استعدادا لأسبوع الفيفا الدولي.

وأضافت ديلي ميل الصحيفة الإنجليزية الشهيرة: "تدخل" لاعبو المنتخب الإنجليزي لفض اشتباك بالأيدي في معسكر المنتخب الإنجليزي بين چو جوميز ظهير أيمن نادي ليفربول ورحيم سترلينج مهاجم نادي مانشستر سيتي بعد مزاح خرج عن السيطرة حول نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الأخيرة ضمت منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين مساء الأحد علي ملعب انفيلد الدولي وشهدت فوز الريدز علي حساب نظيره فريق مانشستر سيتي.

يذكر أن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح حقق فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وإلتقي الفريقين على ملعب أنفيلد الدولي بمدينة ليفربول وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح إلي 34 نقطة ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 25 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج.
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الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي ليفربول كرة القدم الفرنسي كرة القدم الإنجليزية الليج أ

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