"مهما مرت السنين حبك في قلبي".. بوسي شلبي تحيي ذكرى وفاة زوجها محمود عبد العزيز









تعليقها

وعلقت على الصورة قائلة: "مهما مرت السنين حبك فى قلبى ملوش حدود لن أنساك.. الذكرى التالتة للساحر.. بحبك وحشتينى.. أرجو الدعاء لزوجى الغالى".



ذكرى وفاة محمود عبد العزيز رحل عن عالمنا الفنان محمود عبد العزيز، في 12 نوفمبر عام 2016 بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر يناهز 70 عام.

زيجات محمود عبد العزيز



زيجات الراحل

تزوج الفنان محمود عبد العزيز، مرتين الأولى من سيدة خارج الوسط الفني،والتي أنجب منها أبنائه الفنان كريم والمنتج محمد، ولكنه انفصل عنها ثم تزوج من الإعلامية بوسي شلبي، والذي عاش معها حتى وفاته وكان بينهم قصة حب طويله.









حرصت الإعلامية بوسي شلبي، على إحياء ذكرى وفاة زوجها الفنان محمود عبد العزيز، الثالثه، حيث وجهت له رسالة تعبر فيها عن مدي اشتياقها له.ونشرت بوسي شلبي، صورة لها برفقة الراحل محمود عبد العزيز، عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".