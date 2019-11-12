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عاجل.. وزير الدفاع الروسي يصل إلى القاهرة.. تعرف على السبب

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:31 ص
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وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي
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وصل إلى مطار القاهرة قبل قليل، وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، على رأس وفد روسي رفيع المستوى، للمشاركة في الاجتماع السادس للجنة الروسية المصرية للتعاون العسكري والتقني.

ويناقش الاجتماع التعاون العسكري والعسكري التقني الروسي-المصري، وعدد من قضايا الأمن الدولي والإقليمي، والوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هذا، ومن المقرر أن يتقي وزير الدفاع الروسي عدة لقاءات مع مسئولين مصريين على رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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الكلمات المفتاحية

وزير الدفاع الروسي مصر وروسيا مصر السيسي

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