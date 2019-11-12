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إسعاد يونس تتعرض لهجوم شديد.. ماعلاقة ياسمين صبري؟

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:25 ص
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إسعاد يونس وياسمين صبري
إسعاد يونس وياسمين صبري
لمياء علي
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تعرضت الفنانة إسعاد يونس، لهجوم شديد عبر منصات السوشيال ميديا، من قبل الجمهور. 

ويأتي هذا الهجوم بعدما أعلنت استضافتها للنجمة ياسمين صبري في برنامجها الشهير "صاحبة السعادة".

بداية القصة
كانت إسعاد يونس قد نشرت صورة لها وبجانبها فتاة ولم تظهر بوجهها، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وشوقت متابعيها وقالت: اللي هيعرف مين الضيفة دي هيحضر تصوير الحلقة الجاية.

وبعد ذلك بأيام، كشفت إسعاد يونس النقاب عن الضيفة ونشرت صورة لها برفقة الممثلة ياسمين صبري.

سبب هجوم الجمهور عليها
وبمجرد ما أعلنت إسعاد يونس عن استضافتها لياسمين صبري، وانهالت عليها التعليقات الهجومية من قبل متابعيها عبر خاصية التعليقات، وكان اعتراضهم على تواجدها معها لأكثر من مرة خلال البرنامج في حين أن هناك عدد كبير من النجوم لم يظهروا معها من قبل.

وجاءت التعليقات كالتالي " تالت مرة ياسمين كفاية كدا بصراحة، عملت اي ياسمين صبري عشان تجبيها 3 مرات مع احترامنا لحضرتك، في نجوم تانية تستحق الظهور ومنهم أحمد حلمي ومحمد صبحي ونيللي وسهير المرشدي وإياد نصار، هو مفيش غيرها، لي بتظلمي باقي الفنانين، استضيفي انعام سالوسة".

ياسمين صبري تتغيب عن رمضان 2020
وكانت  الفنانة ياسمين صبري، قد قررت الغياب عن الموسم الرمضاني المقبل، وذلك بعدما حققت نجاح كبير هذا العام في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "حكايتي" الذي قدمته مع الفنان أحمد بدير، جمال عبد الناصر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، نهال عنبر، أحمد صلاح حسني وغيرهم من كبار النجوم.


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الكلمات المفتاحية

صاحبة السعادة سوشيال ميديا اسعاد يونس

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